Apple Maps verbessert: Neue Autofunktion hilft dir Geld zu sparen

Viele Nutzer belächelten Apple noch vor einigen Jahren Apple Maps. Das Unternehmen aus Kalifornien gab aber nicht auf und verbessert die App seit jeher weiterhin mit neuen Features und optimierten Karten-Material – auch wenn diese in der Regel zunächst nur in den USA verfügbar waren. Eine dieser hilfreichen Verbesserungen steht nun aber auch offenbar für deutsche Nutzer in den Startlöchern.

Wie iphone-ticker.de in Berufung auf Meldungen diverse Leser berichtet, werden Autofahrern nun auch die aktuellen Tempolimits angezeigt. Offiziell ist das Feature nur in 12 Ländern verfügbar. Darunter auch einige europäische Regionen wie unter anderem Italien, Spanien oder Portugal. Deutschland ist aber noch nicht gelistet.

Apple Maps zeigt Tempolimits in Deutschland

Dies könnte sich aber offenbar schon bald ändern, wie die neuen Berichte zeigen. So gab es angeblich insbesondere aus den Regionen Stuttgart und München Anwender, die die Anzeige des Tempolimits in Apple Maps auf dem iPhone und in CarPlay gesichtet haben.

Die Anzeige kann bei der Navigation helfen, wenn man sich in einer unbekannten Umgebung befindet und man sich über das letzte Tempolimit unsicher ist. Ein möglicherweise teures Bußgeld kannst du so vielleicht verhindern. Die Anzeige von Blitzgeräten ist in Deutschland jedoch weiterhin nicht verfügbar.

Das aktuelle Tempolimit wird auch in CarPlay angezeigt

Des Weiteren gibt es Berichte, dass Apple aktiv auch an der Darstellung weiterer Informationen arbeitet. So meldete ein Leser, dass in seiner Region bei Einsatz von iOS 15.3.1 auch Ampeln in Apples Maps aufgetaucht sind. Auch diese Details können bei der Navigation helfen, etwa dann, wenn die Stimme sagt, dass man an der nächsten Ampel rechts oder links abbiegen muss.

Bereits seit November 2021 können deutsche Autofahrer auch Gefahren und Unfälle melden, die dann anderen Anwendern in der Karten-App mitgeteilt werden. Das Feature erinnert an die Möglichkeiten in Waze, welches den Nutzern ebenfalls erlaubt, diverse Warnhinweise für andere Autofahrer zu hinterlassen. Eine Übersicht der verfügbaren iOS-Features findest du bei Apple.