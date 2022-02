Apple iPad: Auf diesen Augenschmaus können sich Tablet-Nutzer freuen

Schon seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass Apple seine iPads nicht nur mit traditioneller LCD-Technik oder Mini-LED ausstatten will. In Zukunft soll auch OLED in den Tablets aus Kalifornien zum Einsatz kommen. Die Technik kommt bislang nur in Apple Watch und iPhone zum Einsatz.

Ein neuer Bericht von Elec aus dem Fernen Osten macht nun erneut Hoffnung darauf, dass die Displaytechnologie in Zukunft auch in Apples iPad zu finden sein wird. Schon im vergangenen Sommer berichtete die Seite, dass das iPad Air 5 mit einem OLED-Display ausgestattet wird. Dies wird allerdings vermutlich nicht der Fall sein. Das neue Tablet wird im kommenden März erwartet, aktuelle Berichte zu Änderungen am Display gibt es jedoch nicht.

Apple iPad mit OLED-Display in Aussicht

Laut dem neuen Bericht ist LG Display derzeit damit beschäftigt, Equipment für die OLED-Produktion zu verlagern. Der Transfer findet vom Standort Gumi in Südkorea nach Paju statt. Derartige Umbauarbeiten seien sehr selten, da das Equipment im Transport beschädigt werden kann. Des Weiteren ist am neuen Standort eine erneute Kalibrierung nötig.

Laut den Quellen von Elec sei der Umbau eine Vorbereitung für die Fertigung von OLED-Panels für Apple. LG Display soll demnach in Paju die notwendigen Bauteile für zukünftige iPads fertigen. Durch den Transfer der Produktionsanlagen will man lediglich Geld sparen.

Am alten Standort nutzte LG Display die Technik für die Fertigung von OLED-Panels für Autos und Wearables. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Nachfrage nach diesen Bauteilen jedoch ungewiss. Wie MacRumors zu dem Bericht schreibt, gab es bereits im Januar Berichte, laut denen LG Display eine Ausweitung der Fabrik in Paju plant. Auch hier war die Rede davon, dass die Südkoreaner in Zukunft OLED-Displays fürs iPad herstellen werden.

Die Massenfertigung an diesem Standort soll im Jahr 2024 beginnen. Dies deckt sich ebenfalls mit Berichten, laut denen das iPad Pro im 12,9-Zoll-Format im Jahr 2023 oder 2024 ein OLED-Display erhalten soll.