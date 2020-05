Android 11 Start auf unbestimmte Zeit verschoben

Eigentlich hatte Google eine klare Vorstellung davon, wie die Entwicklung von Android 11 ablaufen soll. Nach vier Vorschau-Versionen für Entwickler, sollte im Juni eine öffentliche Beta starten. Diese sollte direkt nach der offiziellen Vorstellung am 3. Juni zur Verfügung stehen. Doch nun wurde der Start von Android 11 verschoben.

Per Twitter teilt Google über den Android Entwickler-Account mit, dass das Event rund um Android 11 verschoben wird.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.