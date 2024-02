Amazon verschenkt das beste Rollenspiel aller Zeiten

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im Februar kostenlos gibt. Diesmal verschenkt der Online-Gigant eines der besten Rollenspiele aller Zeiten, „Fallout“. Hier erfährst du, wie du dir den Klassiker sichern kannst.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im Februar

In diesem Monat gibt es ein besonders gutes Spiel völlig kostenlos für Amazon Prime Abonnenten. Es handelt sich dabei um das originale „Fallout“. Das preisgekrönte Rollenspiel schaffte es, eines der erfolgreichsten Gaming-Franchises aller Zeiten ins Leben zu rufen. Bis heute erfreut sich das Fallout-Franchsie immenser Beliebtheit und zahlreiche Gamer fiebern gespannt auf den fünften Teil der Erfolgsreihe hin. In „Fallout“ gehst du den Ursprüngen der Reihe auf den Grund und erlebst in einer postapokalyptischen Welt ein geniales Abenteuer. Fallout hat ein gesamtes Genre revolutioniert und du kannst dir das Spiel jetzt kostenlos sichern.

Für angehende Detektive gibt es in diesem Monat das Spiel „Criminal Archives: Alphabetic Murders – Collector’s Edition“ kostenlos. In diesem Murder Mystery Game gehst du drei verschiedenen Mordfällen auf den Grund. Schaffst du es, herauszufinden, wie alle drei Mordfälle zusammenhängen? Logik ist die Geheimwaffe deiner Ermittlung, denn nur so kannst du es schaffen, den Mörder hinter Gitter zu bringen.

Kostenlose Spiele im Februar

1. Februar: „Breakout Recharged“ (Epic Games Store)

1. Februar: „Fallout“ (GOG Code)

8. Februar: „Missile Command: Recharged“ (Epic Games Store)

15. Februar: „Criminal Archives: Alphabetic Murders – Collector’s Edition“ (Legacy Games)

15. Februar: „Tempest 4000“ (Amazon Games App)

22. Februar: „Blade Assault“ (Amazon Games App)

29. Februar: „Gravitar: Recharged“ (Epic Games Store)

Amazon Luna im Februar

Diesen Monat kannst du über Amazon Luna umsonst auf mehrere Spiele zugreifen. Es handelt sich dabei um Inertial Drift, Garfield Lasagna Party, Kunai, Inside My Radio, Jackbox Party Pack 10, Fortnite, LEGO Fortnite, Fortnite Festival, Rocket Racing und Trackmania.

In-Game Boni mit Prime Gaming

Natürlich gibt es auch im Februar wieder zahlreiche Vorteile für dich, die du dir mit Prime Gaming sichern kannst. Unter anderem gibt es für dich Inhalte für „PUBG Mobile“, „League of Legends“, „Pokémon Go“, „Overwatch 2“ und „Paladins“. Du kannst dir die Inhalte ohne zusätzliche Kosten sichern, wenn du dein Spiel mit deinem Prime Gaming Account verknüpfst.