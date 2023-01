Amazon: Günstigeres Prime-Abo kommt

Einer der bekanntesten Onlineshops ist zweifelsohne der amerikanische Versandriese Amazon. Und mit seinem Prime-Angebot ist es Amazon zusätzlich gelungen, eines der meistgenutzten Programme zur Kundenbindung zu etablieren. Seit der jüngsten Preiserhöhung werden dafür aber regulär knapp 90 Euro pro Jahr (Jahresabo) oder knapp 9 Euro pro Monat (Monatsabo) fällig. Dafür gibt es unter anderem einen schnellen Premium-Versand und Zugriff auf das Video-on-Demand-Angebot von Prime Video sowie aktuelle Musikunterhaltung über Amazon Music. Demnächst könnte mit Prime Lite aber auch eine abgespeckte Variante zur Verfügung stehen.

Prime Lite startet in Indien

Ein solches Lite-Angebot von Prime wurde von Amazon nämlich jetzt in Indien im Rahmen eines Beta-Tests für ausgewählte Nutzer gestartet, berichtet das Portal Business Insider. Wenn man so will, handelt es sich um eine Prime-Mitgliedschaft, der gewisse Inklusivleistungen des Basisangebots fehlen. Beispielsweise bei der Versandgeschwindigkeit von bei Amazon bestellten Waren muss man Abstriche in Kauf nehmen.

Zwar erfolgt der Versand bei Prime Lite ebenfalls kostenlos und ohne Mindestbestellwert, auch ein früherer Zugang zu Blitzangeboten ist gewährleistet. Allerdings erfolgt die Zustellung der verschickten Pakete in der Regel nicht mehr am nächsten Werktag. Stattdessen stellt Amazon seinen Nutzern eine Zustellung der bestellten Waren innerhalb von zwei Werktagen in Aussicht.

Viele gewohnte Prime-Dienste sind beim Lite-Abo nicht inklusive

Zugriff auf das Angebot von Prime Video haben auch Lite-Kunden. Allerdings können sie keine HD-Inhalte abrufen. Filme und Serien stehen grundsätzlich nur in einer geringeren Auflösung, also in SD-Qualität, und maximal auf zwei Geräten zur Verfügung. Auch Werbeeinblendungen muss man als Lite-Kunde akzeptieren. Amazon Music ist bei Prime Lite generell nicht inklusive, auch das Angebot von Prime Gaming (Spiele) und Prime Reading (E-Books & Zeitschriften) fehlt.

Die Kosten für Prime Lite liegen in Indien bei 999 indischen Rupien pro Jahr, was umgerechnet rund 11,30 Euro entspricht. Ein reguläres Prime-Abo kostet 1.499 Rupien, was knapp 17 Euro entspricht. Klingt nach wenig, allerdings darf man natürlich nicht vergessen, dass der durchschnittliche Verdienst in Indien deutlich niedriger ausfällt als in Westeuropa.

Keine Informationen zu Europa- oder Deutschland-Start

Ob Prime Lite mittel- oder langfristig zu einem regulären Angebot wird, ist nicht abzusehen. Unklar ist auch, ob der abgespeckte Premium-Dienst von Amazon zu einem späteren Zeitpunkt auch in anderen Ländern starten könnte. Dafür müsste im Rahmen von aktueller Marktforschung auch geklärt werden, ob es hierzulande überhaupt Bedarf nach einem preiswerteren Lite-Modell gäbe.

