Amazon-Aktion: Hunderte Filme für 99 Cent

Prime Video ist der Streaming-Dienst von Amazon. Doch im Gegensatz zu Netflix und Co sind bei Amazon bei weitem nicht alle Filme in der Flatrate enthalten. Viele können nur einzeln gekauft oder geliehen werden. Mehrmals pro Jahr startet Amazon jedoch eine 99-Cent-Aktion und bietet viele Filme stark vergünstigt an.

Filmabend für 99 Cent bei Amazon

So auch aktuell. Dieses Mal befinden sich mehrere Hundert Filme unter den reduzierten Angeboten. Darunter befindet sich unter anderem die Jurassic World Trilogie, Terrifier, Das Boot, Ghostbusters oder Kung Fu Panda. Egal, ob Action, Drama oder Kinderfilm, aus allen Kategorien ist etwas dabei. Die komplette Liste aller reduzierten Filme kannst du dir hier anschauen.

Bei allen Filmen handelt es sich um Leih-Angebote. Heißt, für 99 Cent hast du den Film für 30 Tage in deiner Bibliothek. So kannst du dir auch mehrere Filme aus dem Angebot sichern und in den kommenden Wochen anschauen. Ab Beginn der Wiedergabe eines Films bleiben dir 48 Stunden, um den Film zu Ende anzuschauen. Um an der Aktion teilzunehmen, musst du ein Prime-Mitglied bei Amazon sein.

Übrigens: Wenn du einen der Filme dauerhaft besitzen willst, ist die Aktion vielleicht trotzdem etwas für dich. So sind auch die meisten Kauf-Preise für die Filme in der Aktion deutlich reduziert.

So schaut man die Filme

Die ausgeliehenen Videos sind auf so gut wie jedem Endgerät verfügbar. Auf dem Smartphone oder Tablet kannst du die Prime-Video-App verwenden. Hier kannst du die geliehenen Videos nicht nur anschauen, sondern auch herunterladen. Etwa als Unterhaltung auf der nächsten Reise im Flugzeug. Für Computer mit Windows wird die App ebenfalls angeboten. Alternativ kannst du die Filme aber auch direkt auf der Website von Amazon anschauen.

Auch auf beinahe allen Smart-TVs wird die Prime-App angeboten oder ist sogar bereits vorinstalliert. Alternativ kannst du dir mit einem Streaming-Stick wie dem FireTV-Stick von Amazon helfen.

