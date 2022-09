Amazfit zeigt neue Smartwatches: Vielfach verbessert

Die nächsten neuen Smartwatches von der Zepp-Health-Marke Amazfit kündigen sich an. Sowohl die Amazfit GTR 4 mit rundem als auch die Amazfit GTS 4 mit rechteckigem Display wurden am Donnerstag auf der IFA in Berlin offiziell vorgestellt. Sie ergänzen die vor wenigen Tagen bereits neu präsentierte Amazfit GTS 4 Mini um entsprechend größere Modelle.

GTR 4 – Rund und modern

Die runde Amazfit GTR 4 ist mit einem 1,43 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet, das unter anderem die Möglichkeit bietet, mehr als 200 unterschiedliche Watchfaces zu nutzen. Wahlweise ist es möglich, den Touchscreen zur Navigation durch das Betriebssystem Zepp OS 2.0 zu verwenden, oder auf eine seitlich in das Gehäuse integrierte Krone im Design eines Autoreifens zu setzen. Ein Hingucker sind auch die entspiegelte Glaslünette und der hochwertige Metallrahmen. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller bei einer durchschnittlichen Nutzung mit etwa 14 Tagen an.

Vorstellung der Amazfit GTR 4 auf der IFA in Berlin.

GTS 4 – Lifestyle-Smartwatch

Die rechteckige GTS 4 hält unter identischen Nutzungsvoraussetzungen nur etwa acht Tage durch. Das AMOLED-Display ist dafür aber auch 1,75 Zoll groß und bietet die Möglichkeit, rund 150 Ziffernblätter zu nutzen. Der Fokus bei der Entwicklung lag auf einem dünnen Gehäuse (9,9 Millimeter) und wenig Gewicht (27 Gramm). Gefertigt ist der Uhrenkörper aus einem Mittelrahmen aus Aluminiumlegierung. Die Navigation durch das Display ist natürlich auch bei dieser Uhr über den Touchscreen oder die Navigationskrone im Edelstein-Look möglich.

Vorstellung der Amazfit GTS 4 Mini auf der IFA in Berlin.

Beide Uhren bieten viele weitere Extras

Auf beiden Uhren lassen sich rund 150 vorinstallierte Sportprofile verwenden. Acht davon, unter anderem Joggen, Gehen, Radfahren und Schwimmen, erkennen die beiden Uhren bei einem startenden Workout automatisch. Genutzt wird dafür der rückseitige BioTracker 4.0. Ein PPG-Sensor, der mit 2-LED-Technik für eine höhere Datenerfassung ausgestattet ist. Der Hersteller verspricht eine um 33 Prozent höhere Datenerfassung im Vergleich zum Vorgänger.

Zudem ist es möglich, den ganzen Tag neben der Herzfrequenz auch das persönliche Stresslevel und die Blutsauerstoffsättigung (SpO2) zu tracken. Nach Angaben von Amazfit ist der BioTracker 4.0 in der Lage, den Puls auf einem ähnlich hohen Level zu protokollieren, wie es ein Brustgurt schaffen würde. Nachts analysieren die Uhren nicht nur die Schlafphasen ihrer Nutzer, sondern auch die Atemqualität.

Verbesserter GPS-Empfang

Stolz ist man bei Amazfit auch darauf, dass beide Uhren in der Lage sind, auf eine zirkular polarisierten Dualband-GPS-Antenne zuzugreifen. Die GPS-Genauigkeit liege damit in etwa auf dem Niveau klassischer GPS-Handhelds. Wasserdicht sind die beiden neuen GPS-Sportuhren natürlich auch (5 ATM), zudem besteht Zugriff auf den Sprachassistenten Alexa von Amazon. Und natürlich ist es mit der Amazfit GTS 4 / GTR 4 möglich, bei einer Kopplung mit einem Smartphone direkt am Handgelenk per Bluetooth zu telefonieren.

Im Fitnessstudio erkennen die Uhren zum Zeitpunkt ihrer Auslieferung 15 Krafttrainingsübungen automatisch. Im Rahmen eines der nächsten Updates wird die automatische Erkennung auf 25 Übungen erweitert. Beide Uhren stehen ab dem 12. September in Deutschland zur Verfügung. Unter anderem bei Amazon, MediaMarkt und Otto. Die Amazfit GTS 4 kostet dann 199,90 Euro, die GTR 4 229,90 Euro. Vorbestellungen sind schon ab dem 2. September über die Homepage von Amazfit möglich.

Amazfit will Smartwatch-Nutzer zu einem gesünderen Lebensstil verhelfen

Mit den nochmals verbesserten Varianten der inzwischen vierten Generation der GTS- und GTR-Serie möchte Amazfit die Nutzer über nochmals verbesserte Sport- und Gesundheitsfunktionen zu einem aktiveren Lebensstil inspirieren. Das soll helfen, gesund zu bleiben und tägliche Aktivitäten und Leistungen über die Uhr und die zugehörige Smartphone-App genau im Blick zu behalten. Ab Ende September unterstützen die beiden neuen Uhren als erste Smartwatch-Modelle von Amazfit auch eine Synchronisation mit der in Deutschland beliebten App von Adidas Running (ehemals Runtastic).

Jetzt weiterlesen Neue Smartwatches: Erfreulich günstig trifft sündhaft teuer