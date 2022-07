Alle Achtung: Italienischer Kleinwagen triumphiert über Tesla

Ein italienischer Kleinwagen ist der große Gewinner auf dem Markt für Elektroautos im ersten Halbjahr des laufenden Jahres. Kein E-Auto wurde hierzulande häufiger zugelassen als der Fiat 500. Das geht aus neuen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor. Im Januar, April und auch im Juni grüßte der kleine Stadtflitzer mit den meisten Zulassungen vom Spitzenplatz. In Summe entfielen 11.278 Neuzulassungen auf den Pkw. Da konnte selbst das Tesla Model 3, im Jahr 2022 noch das beliebteste Elektroauto der Deutschen, nicht mithalten. Für den amerikanischen Straßenkreuzer entschieden sich „nur“ 10.801 Käufer.

Tesla Model 3 verliert Anschluss, Tesla Model Y stark im Kommen

Dass das Tesla Model 3 nicht mehr ganz oben in der Hitliste der beliebtesten E-Autos Deutschlands steht, liegt daran, dass die Überführungen der fertig produzierten Fahrzeuge aus Übersee ins Stocken geraten sind. Zwar wurde das Tesla Model 3 im Februar und März am häufigsten die Zulassung für den Betrieb auf deutschen Straßen erteilt. Dafür schaffte es das Auto im Januar, April, Mai und Juni dieses Jahres aber nicht einmal in die Top 10 der am häufigsten zugelassenen E-Autos in Deutschland.

Mit dem Hochfahren der Produktion im neuen Tesla Werk im brandenburgischen Grünheide, setzt dafür das Tesla Model Y an, für Aufsehen zu sorgen. Zwar steht es im bisherigen Jahresverlauf im Ranking der Neuzulassungen noch hinter dem Hyundai Kona Elektro (Test) nur auf Platz 4, doch das wird wohl nur eine Momentaufnahme sein. Allein im Juni wurden in Deutschland beachtliche 2.144 Neuzulassungen für das Tesla Model Y gezählt. Platz 2 hinter dem Fiat 500.

Die beliebtesten Elektroautos im Juni 2022 in Deutschland

Fiat 500 mit 2.972 Neuzulassungen Tesla Model Y (2.144) Volkswagen e-up (1.765) Volkswagen ID.3 (1.620) Opel Corsa-e (1.501) Volkswagen ID.4/ID.5 (1.410) Hyundai Kona Elektro (1.242) Skoda Enyaq (1.144) Renault Zoe (1.095) Mini Electric (1.093)

Die beliebtesten Elektroautos im ersten Halbjahr 2022 in Deutschland

Fiat 500 mit 11.278 Neuzulassungen Tesla Model 3 (10.801) Hyundai Kona Elektro (7.587) Tesla Model Y (7.458) Volkswagen ID.4/ID.5 (7.028) Opel Corsa-e (6.531) Volkswagen ID.3 (6.084) Renault Zoe (6.069) Skoda Enyaq (5.940) Audi e-tron (5.590)

Fiat freut sich über den Erfolg des Fiat 500 in Deutschland.

Zum ersten Mal seit fünf Monaten konnte sich Volkswagen übrigens am Heimatmarkt wieder die Marktführerschaft im Segment der Elektroautos sichern. Im bisherigen Jahresverlauf lag der Marktanteil bei 11,3 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Tesla (10,9 Prozent), Hyundai (8,1 Prozent), Renault (6,9 Prozent) und Fiat (6,8 Prozent). Die Top 10 werden komplettiert von Audi (6,7 Prozent), BMW (6,1 Prozent), Opel (6 Prozent), Mercedes (5,6 Prozent) und Smart (4,5 Prozent).

Elektroautos finden immer mehr Abnehmer

In Summe wurden im Juni 32.234 Elektroautos in Deutschland neu zugelassen. Das war der zweithöchste Wert im laufenden Jahr. Nur im März fanden mit 34.474 Zulassungen mehr E-Autos ihren Weg neu auf deutsche Straßen. Die Zahl der in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres neu verkauften Elektroautos lag bei 167.263. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur 148.716 neu zugelassene E-Autos.