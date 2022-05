Aldi reaktiviert beliebte Handy-Sondertarife

In wenigen Tagen ist es wieder so weit: Aldi bringt über seine Mobilfunkmarke Aldi Talk die Jahrespakete zurück. Erneut wird es die Sondertarife nur für einen zeitlich begrenzten Zeitraum zu kaufen geben. Dieses Mal zwischen dem 9. Juni und dem 10. Juli 2022 in allen deutschen Aldi-Filialen (solange der Vorrat reicht) und alternativ in der App von Aldi Talk. Aber was steckt überhaupt drin?

Aldi Talk bietet drei Jahrespakete

Zu haben sind drei Tarifpakete: Jahrespaket XS, S und L für 59,99, 99,99 und 149 Euro. Alle bieten für die einmalig zu zahlende Grundgebühr über eine Laufzeit von 365 Tagen eine Sprach- und SMS-Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze. Außerdem ist eine Internet-Flat inklusive. Anders als in klassischen Handytarifen gibt es aber nicht monatlich neues Datenvolumen aufs Neue, sondern einmalig ein bestimmtes Volumen, das du dir über das gesamte Jahr einteilen musst.

XS Jahrespaket: 12 GB Datenvolumen für 365 Tage

S Jahrespaket: 50 GB Datenvolumen für 365 Tage

L Jahrespaket: 100 GB Datenvolumen für 365 Tage

Rein rechnerisch kannst du im Jahrespaket XS demnach monatlich 1 GB für 5 Euro im Monat nutzen. Im Jahrespaket S sind knapp 4,2 GB für 8,33 Euro pro Monat inklusive. Und wenn du dich für das Jahrespaket L entscheidest, gibt es rund 8,3 GB für 12,42 Euro monatlich.

So sehen die Aldi Talk Jahrespakete 2022 in der Übersicht aus.

Kein 5G inklusive

Wichtig dabei: In allen drei Jahrespaketen kannst du nur das LTE-Netz von Telefónica Deutschland (O2) nutzen. 5G-Verbindungen sind hingegen nicht möglich. Die maximal mögliche Download-Geschwindigkeit liegt bei 25 Mbit/s, im Upload sind bis zu 10 Mbit/s drin. Ist das inkludierte Datenvolumen verbraucht, geht es bis zum Ende der Laufzeit mit nur noch 64 Kbit/s weiter.

Weil mit einer solch niedrigen Transferrate kein Internetsurfen und erst recht keine App-Nutzung mehr möglich ist, kannst du bei Bedarf zusätzliches Datenvolumen nachbuchen. Allerdings gibt es Unterschiede zu beachten. Denn im Jahrespaket XS stehen dir nur drei optionale Zusatzpakete zur Verfügung.

1 GB für 5,99 Euro

1 GB für 1,99 Euro (Surf-Ticket S begrenzt auf 24 Stunden)

10 GB für 3,99 Euro (Surf-Ticket L begrenzt auf 24 Stunden

Wenn du dich hingegen für das Jahrespaket S entscheidest, kannst du ergänzend zu den drei oben genannten Optionstarifen noch ein weiteres Paket buchen: 2 GB für 9,99 Euro. Und im Jahrespaket L wiederum ist optional auch die Nachbuchung von 5 GB für 14,99 Euro möglich.

Auf Wunsch auch mit Handy

Suchst du auch ein neues Smartphone, kannst du das Jahrespaket XS bei Bedarf mit einem neuen Handy kombinieren. Das Einsteiger-Smartphone Samsung Galaxy A03 mit 64 GB Speicherplatz ist dann inklusive – für einmalig 159 Euro. Der günstigste Preis für das Smartphone allein liegt im Online-Fachhandel aktuell bei 129 Euro.

Aldi Talk ist übrigens längst nicht mehr der einzige Anbieter, der spezielle Jahrespakete anbietet. Auch andere Provider sind inzwischen auf den Zug aufgesprungen und bieten eigene Tarife an, die auf die Nutzung über 365 Tage optimiert sind.