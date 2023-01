Aldi kopiert Rewe: Dieses System verändert deinen Einkauf komplett

Erst vor wenigen Tagen gab Aldi bekannt: Künftig soll niemand mehr an den Pfandautomaten Schlange stehen. In drei Märkten testet Aldi derzeit einen neuen Leergutautomaten. Der Vorteil gegenüber den normalen Pfandautomaten in den Filialen des Lebensmittel-Discounters: Man stopft nicht eine Flasche nach der anderen hinein. Es lässt sich problemlos ein ganzer Sack leerer Pfandflaschen hineinkippen. Bis zu 100 Flaschen und Dosen kann der neue Leergutautomat gleichzeitig aufnehmen. Und jetzt kommt die nächste Neuerung, die Kunden von Rewe bereits lange kennen und lieben.

Nie mehr Schlange stehen bei Aldi?

Wer bei Rewe einkaufen geht, hat immer öfter die Wahl, ob er sich mit seinem Einkaufswagen in die Schlange an der Kasse anstellt und wartet, oder eine der Selbstbedienungskassen nutzt. Hier scannt man seine Produkte selbst und bezahlt. Dieser Vorgang verläuft meist schneller, da hier weniger Andrang herrscht. Und ebendieses Konzept führt nun auch der Lebensmitteldiscounter Aldi ein.

„In Filialen, die zum Beispiel im Umkreis von Schulen oder Bürogebäuden liegen, werden viele kleine Einkäufe getätigt“, weiß André Giesen, Aldi-Süd-Geschäftsführer. „Hier eignen sich Self-Checkout-Kassen hervorragend, um mögliche Schlangen im Kassenbereich zu entzerren.“ Noch in diesem Quartal sollen in ersten Supermärkten die Selbstbedienungskassen aufgestellt werden.

Die Vor- und Nachteile des Rewe Konzepts

Jeder, der sich bei Rewe schon mal an eine Selbstbedienungskasse gestellt hat, weiß: Es kann sehr schnell gehen oder aber länger dauern als an der normalen Kasse. Ist nicht viel los und man hat nur wenige Produkte, hat man sie schnell selbst gescannt und bezahlt, während sich vor allem ältere Menschen an der Kasse drängen. Befindet man sich aber an einer Selbstbedienungskasse, an der sich auch schon eine Schlange gebildet hat, kann das deutlich länger dauern. Kauft vor einem jemand etwa ein alkoholisches Getränk, läutet die Kasse Alarm. Erst nachdem ein Filialmitarbeiter den Weg zur Kasse gefunden und den Vorgang bestätigt hat, geht es weiter. Das kann unter Umständen etwas dauern. Demnächst auch bei Aldi.

Vor gut einem Jahr hat Aldi ein etwas anderes Konzept ins Leben gerufen. Hier kommen die Supermärkte gänzlich ohne Kassen aus.