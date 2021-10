Aldi bald ohne Kassierer? So radikal ist das neue Konzept

Mittels künstlicher Intelligenz will Aldi das Einkaufen einfacher machen. Denn lange Schlangen an der Kasse der Filialen von Aldi sollen bald wegfallen. Wie das geht? Indem man die Kassen komplett weglässt. So wird es bald in einer Filiale des Unternehmens Realität.

Aldi lässt Kassen weg

Wie Aldi Nord nun angekündigt hat, eröffnet der Lebensmittelhändler 2022 seine erste Filiale ganz ohne Kasse. In Utrecht wird der Laden stehen, in dem die Sensorik der Regale, Kameras und deine Smartphone-App die Abrechnung des Einkaufs übernehmen. Dabei musst du als Kunde beim Betreten des Marktes und beim Verlassen einen QR-Code scannen. Den Rest übernimmt die künstliche Intelligenz. „Digitalisierung muss unsere Kernstrategie unterstützen und den Einkauf für unsere Kunden noch einfacher machen“, sagt Kashif Ansari, Chief Strategy Officer bei ALDI Einkauf SE & Co. oHG. Doch wird der Einkauf einfacher?

Es gibt einige Hürden bei einem kassenlosen System. Denn nicht nur der Datenschutz ist hier ein heikles Thema. Immerhin muss in der App zumindest ein Bezahlsystem hinterlegt sein, das mit den Kunden- und den Bankdaten verknüpft ist. Des Weiteren wird jeder Einkauf dokumentiert und muss zwangsläufig personalisiert abgespeichert werden. Das birgt den Vorteil, dass Kunden beispielsweise einfach Waren zurückgeben können und Aldi seine Warenbestände besser im Blick hat. Als Kunde wird man jedoch gläsern.

Eine weitere Hürde ist die Verfügbarkeit des Smartphones. Hast du keines, hast du es vergessen oder unterstützt das System aus App und QR-Code dein Handy nicht, hast du in einem solchen System Pech gehabt. Gleiches gilt für Menschen, die keine Bankdaten auf ihrem Handy ablegen möchten.

Projekt läuft vorerst 12 Monate

Der Test mit dem neuen System soll 12 Monate lang Erkenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten liefern. Zusätzlich will Aldi damit herausfinden, ob es wirklich eine Vereinfachung der Prozesse darstellt. Am Personal wird es zumindest in der Testfiliale nicht mangeln. Es werden laut Aldi mehr Mitarbeiter beschäftigt als in Filialen in denen noch Kassen stehen.