Das Eco-Programm in Waschmaschine & Co wird oft kontrovers diskutiert. Es ranken sich viele Mythen um diese energiesparende Option. Die Debeka, eine der größten Versicherungen und Bausparkassen in Deutschland, hat nun Nägel mit Köpfen gemacht. Sie beleuchtet die Fakten und räumt mit den hartnäckigsten Missverständnissen auf.

Mythos 1: Wäsche und Geschirr werden nicht richtig sauber

Das Eco-Programm ist eine umweltfreundliche Option, Wasser und Strom zu sparen. Die eigentliche Waschleistung unterscheidet sich nicht zu der eines Normalprogramms, heißt es von der Debeka. Zwar sei die Temperatur im Eco-Modus niedriger als bei anderen Programmen, aber dennoch sorge die längere Spül- bzw. Einwirkzeit dafür, dass Geschirr oder Wäsche gründlich gereinigt werden. Die längere Einwirkzeit könne für die Entfernung mancher Flecken oder Speisereste sogar förderlich sein.

Mythos 2: Längere Programmdauer verbraucht mehr Strom und Wasser

Das Eco-Programm der Waschmaschine dauert gerne mal bis zu zweieinhalb bis drei Stunden, während eine „normale“ 40-Grad-Wäsche je nach Waschgang zwischen 40 Minuten und zwei Stunden benötigt. Der Energieverbrauch einer Waschmaschine hänge allerdings nicht nur von der Zeit ab, so die Versicherung. Der größte Teil des Stroms werde für das Erhitzen des Wassers verwendet. Und da setze das Eco-Programm an: Es senkt die Temperatur, spart Energie und erzielt dennoch ein sauberes Waschergebnis. Ähnlich bei der Spülmaschine: Der Eco-Modus dauert, oft zwischen drei und vier Stunden, aber die Temperaturen sind niedriger, die Einwirkzeit dafür aber länger.

Mythos 3: Eco-Programm ist nicht immer nutzbar

Nutzbar ist ein Eco-Programm immer, aber es gibt Situationen, bei denen es nicht immer die richtige Wahl ist. Wer dringend und am besten direkt saubere Wäsche oder Geschirr benötigt, ist mit dem Normalprogramm oft besser bedient. Der Eco-Modus dauert länger, weil er auf niedrigere Temperaturen setzt, um Energie zu sparen. Bei manchen Stoffen oder besonderen Flecken kann ein höherer Temperaturmodus erforderlich sein. Wäsche von kranken Personen, Unterwäsche oder auch Handtücher sollten bei höheren Temperaturen gewaschen werden, um eine bessere Hygiene zu gewährleisten und Keime zuverlässig abzutöten.

Mythos 4: Eco-Programm schadet der Maschine

Dieser Mythos stimmt laut der Versicherung. Spüle man regelmäßig bei eher niedrigen Temperaturen, könne das zu Ablagerungen in der Maschine führen. Diese Fettablagerungen können irgendwann zu einem technischen Defekt führen. Deshalb sollte die Maschine mindestens einmal im Monat einen heißen Spülvorgang durchlaufen. Das beuge Ablagerungen und Keimen vor. Zwar sorgen diese Programme einmalig für einen höheren Strom- und Wasserverbrauch, doch auf Dauer mindern Kalk- und andere Ablagerungen die Effizienz einer Maschine. Moderne Maschinen weisen selbstständig auf die erforderliche Reinigung hin, sie haben auch entsprechende Reinigungsprogramme, die du mit zusätzlichen Reinigungsmitteln unterstützen kannst.

