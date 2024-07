62 % Rabatt: Aldi verkauft Werkzeugbox mit Akkuschrauber für unter 70 Euro

Wenn die Lampe an der Decke angebracht, die Bank im Garten repariert oder das neue Regal zusammengebaut werden muss, braucht es ordentliches Werkzeug. Bei Aldi gibt es jetzt ein echt starkes Angebot zu einer stabilen Werkzeugbox mit vier Ebenen und sogar einem Akkuschrauber. Dadurch ist das Werkzeug gut und übersichtlich verstaut und daher schnell zu finden. Das sind die Details.

Über 150 Teile, robustes Stahlblech und vier Ebenen – das steckt in der Werkzeugbox

Im Aldi-Angebot ist eine 155-teilige Werkzeugbox von Brüder Mannesmann. Normalerweise stehen hier knapp 190 Euro auf der Rechnung – Aldi reduziert den Koffer aus stabilem Stahlblech jedoch nun um 62 Prozent. Und was du jetzt für nur noch rund 70 Euro bekommst, ist wirklich enorm.

Die Box verstaut das enthaltene Werkzeug platzsparend und übersichtlich in zwei Schubladen, einer Ablage und im Deckel. Nach der Arbeit schließt du die Box mit einem Klappriegel, wodurch alle Fächer gesichert sind. Generell bietet dir die Box eine hervorragende Grundausstattung an Werkzeugen, die es im Haushalt immer mal wieder braucht. So sind hier diverse Zangen und Schraubenzieher verstaut, aber auch Steckschlüsseleinsätze und zwei Knarren. Darüber hinaus findest du hier Universal-Klebeband, ein Cuttermesser, einen Hammer, ein Bandmaß und einen Spannungsprüfer. Tools, die in einem gut ausgestatteten Werkzeugkoffer nicht fehlen dürfen.

Ein absolutes Highlight ist aber definitiv der Akkuschrauber in der untersten Schublade. Denn oftmals kostet solch ein Werkzeug bereits allein so viel, wie hier die ganze Box. Der 3,6 V-Akkuschrauber samt Steckernetzgerät hilft dir dabei, wenn du viele Schrauben hintereinander in Holz und andere Baustoffe hineindrehen musst. Mit über 50 Bits findest du die passende Größe für dein Vorhaben.

Rund 120 Euro günstiger: Ein guter Preis?

Schauen wir abschließend noch auf den Preis der Werkzeugbox. Aldi streicht gerade rund 120 Euro vom UVP und möchte daher nur noch 69,99 statt 189 Euro für den Werkzeugkoffer haben. Hinzu kommen noch 5,95 Euro Versandkosten. Und dass dies ein top Preis ist, zeigt vor allem ein Blick auf den Preisvergleich. Denn günstiger ist momentan kein anderer Shop.