Das Windkraftwerk Aeromine stammt von Aeromine Technologies, einem kalifornischen Hersteller, der erst jüngst über 9 Millionen US-Dollar erhielt. Seitdem läuft die Produktion der Mini-Windturbinen auf Hochtouren. Das größte Verkaufsargument liegt für Aeromine in dem Design des Windkraftwerks begründet. Es kommt vollständig ohne Rotorblätter aus, weshalb die Anlage im Gegensatz zu kleinen Windrädern kaum Lärm verursacht. Vielmehr ähnelt das Prinzip einer langen Röhre, die die an Fassaden aufsteigende Windenergie zur Stromerzeugung nutzt.

Aeromine – innovatives Windkraftwerk mit Leistung von 16 Solarmodulen

Schon im Oktober 2022 hatte das US-Start-up Aeromine Technologies sein neues Mini-Windkraftwerk präsentiert. Das Windkraftwerk soll rund 50 Prozent mehr Strom liefern als eine gleichwertige PV-Anlage, so verspricht der Hersteller auf seiner Webseite. Da die Anlage die gleiche Leistung wie 16 Solarmodule erzielen soll, kommt sie auch für den Einsatz auf kleineren Dächern in Betracht, die nicht für PV-Anlagen geeignet wären. Sei es wegen Bedenken des hohen Gewichts, die die komplette Anlage hätte oder durch eine zu kleine Fläche oder viel Verschattung durch umliegende Gebäude. Gerade in Städten mit vielen und hohen Bauten kann es schwer sein, einen idealen Platz für die Gewinnung von Sonnenenergie zu finden. Der Wind hingegen erreicht alle Bereiche einer Stadt, selbst wenn seine Geschwindigkeit von vielen Bauten abgebremst werden mag.

Rennwagen-Prinzip verstärkt Luftstrom

Das Geheimnis des Windkraftwerks liegt in der Aerodynamik verborgen. Aeromine selbst ist unbeweglich, ähnlich wie die Tragflächen eines Flugzeugs. Dadurch kann das Windkraftwerk den Luftstrom eines jeden Gebäudes nicht nur einfangen, sondern auch verstärken. Die stationäre Einheit des Windkraftwerks benötigt dabei lediglich 10 Prozent der Dachfläche, die man für eine Solaranlage bräuchte. Ebenso ist das Modell zwar von der Windstärke abhängig, nicht jedoch von der Tageszeit. Dadurch kann auch nachts noch immer Energie generiert werden, während Solarmodule keinen Strom mehr liefern würden. Die etwa drei Meter hohe Konstruktion kann zudem in vielen Bundesländern genehmigungsfrei aufgestellt werden.

Erst ab einer Höhe von zehn Metern sind Windräder in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Da die Anlage keinen Lärm verursacht wie eine Windradturbine, stehen deine Chancen auch gut, dass sich deine Nachbarn nicht davon gestört fühlen. Zu den Bundesländern, die eine private Kleinwindanlage ohne Baugenehmigung erlauben, zählen Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein sowie Thüringen.