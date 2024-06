Was die neue Aqara Steckdose von alten Modellen entscheidet, ist ihre Möglichkeit, die Wandsteckdose komplett zu ersetzen. Musstest du vorher einen Adapter (Smart Plug) in die Steckdose einsetzen, um sie als smarte Steckdose nutzen zu können, kannst du jetzt jeden Wandschalter in den Größen 55 x 55 mm durch die neue smarte Steckdose ersetzen. Dadurch kommt es nicht länger zu überstehenden Gerätekanten, sondern die Installation fügt sich nahtlos in dein Haus ein. Sämtliche beliebten Smart Home Funktionen sind so nicht auf einzelne Geräte beschränkt, sondern können die Elektronik ganzer Räume smart mit Routinen und Sprachkommandos steuern.

Smarte Steckdose schafft neue Möglichkeiten in Smart Homes

Die Wandsteckdose Aqara H2 EU ist ab sofort offiziell erhältlich. Bei dem Produkt handelt es sich um eine smarte Steckdose mit EU-Standard. Sie kann alle Wandsteckdosen in deinem Haushalt problemlos ersetzen. Da sie mit 55 mm Rahmen kompatibel ist, lässt sie sich problemlos in bestehende Installationen einsetzen, ohne dass hohe Investitionen auf dich zukommen. Über eine Bridge, wie etwa den Hub M3 von Aqara, unterstützt das Gerät den Matter-Standard. Dadurch kann die smarte Steckdose in jede mit Matter kompatible Smart Home Umgebung eingefügt werden. Egal, welche Produkte du somit kombinierst, die Routinen lassen sich über App steuern und gemeinsam aufeinander abstimmen.

Besonders spannend wird das in Kombination der Verbrauchsmessung, die dir die Steckdose ermöglicht. Arbeitest du mit einem dynamischen Stromtarif oder mit anderen smarten Geräten, wie einem Energiemanagement-System für eine PV-Anlage? Dann kann diese smarte Steckdose eine ideale Ergänzung darstellen, um deinen Energieverbrauch passend zu steuern. Ebenso erfreulich ist dabei die vielfältige Möglichkeit, deine Steckdose zu steuern. Du kannst sowohl eine physische Taste direkt am Gerät bedienen, sie über die App des Anbieters steuern. Oder gleich auf Sprachkommandos setzen. Da sie mit Zeitcountdowns arbeiten kann, eignet sie sich auch für den Einsatz bei bestimmter Geräten, die nur zu konkreten Zeitintervallen laufen sollen. Das kann unter anderem eine Poolpumpe sein oder ein Luftreiniger, den du nur für einen begrenzten Zeitraum benutzen möchtest.

Damit du erkennen kannst, ob die Steckdose ein- oder ausgeschaltet ist, hat der Hersteller eine kleine LED angebracht. Für jeden, der sein Smart Home auf eine neue Stufe heben möchte, ist das Gerät eine ideale Ergänzung. Da eine einzelne Steckdose jedoch rund 39,99 Euro bei Amazon kostet, solltest du nur Steckdosen damit ersetzen, bei denen eine smarte Steuerung und Überwachung für dich sinnvoll ist. Sämtliche Steckdosen im Haushalt zu ersetzen, kann dich bei mehreren Steckdosen pro Raum sonst schnell einen drei- bis vierstelligen Betrag kosten.