Aiways U6: Imposanter Lifestyle-SUV kommt nach Deutschland

Mit aller Macht drängen chinesische Automobilfirmen in diesen Wochen nach Europa. Erst kürzlich wurde der Marktstart von Nio in Deutschland gefeiert und auch Ora will ab Anfang 2023 hierzulande mit dem Kleinwagen Funky Cat auf Kundenfang gehen. Aiways ist hierzulande mit dem SUV-Modell U5 bereits unterwegs; zu Preisen ab knapp 37.000 Euro. Der Aiways U6, eine Art Lifestyle-SUV im Stil des Polestar 2, kommt ab Anfang kommenden Jahres ebenfalls nach Deutschland. Das Modell Prime 63 kWh wird über einen Frontantrieb verfügen und – der Name verrät es bereits – auf einen 63 kWh großen Energiespeicher zurückgreifen können.

Aiways U6: 400 Kilometer WLTP-Reichweite

Die WLTP-Reichweite liegt nach Angaben des Herstellers bei 400 Kilometern. Realistisch betrachtet dürftest du mit dem knapp 1,8 Tonnen schweren Elektroauto also auf der Langstrecke etwa 350 Kilometer weit kommen, während im Stadtverkehr mittels häufigerer Rekuperation auch 500 Kilometer machbar sein sollten. Die Leistung gibt der Hersteller mit 160 kW (218 PS) an, das abrufbare Drehmoment mit 315 Nm. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h ist nach Herstellerangaben in 7,0 Sekunden möglich, die Höchstgeschwindigkeit liegt auf den 20 Zoll großen Reifen bei 160 km/h. Der Fahrer kann zwischen drei Fahrmodi (Eco, Normal, Sport) wählen.

Etwas enttäuschend: die Gleichstrom-Ladeleistung. Wer eine öffentliche Schnellladesäule ansteuert, kann dort maximal mit 90 kW laden. Das ist recht wenig, wenn man bedenkt, dass etwa der Volkswagen ID.5 bereits 135 kW bietet, beim Polestar 2 (Test) 150 kW abrufbar sind und etwa Hyundai und Kia mit 800-Volt-Systemen sogar die 200-kW-Schallmauer längst geknackt haben. Per Wechselstrom ist eine Wiederaufladung des Akkus am Aiways U6 mit 11 kW möglich – zum Beispiel an der heimischen Wallbox.

Ein Blick auf das sportlich anmutende Heck des Aiways U6.

Hinter dem Lenkrad blickt der Fahrer auf ein 8,2 Zoll großes Informationssystem. Als Infotainment-Monitor auf Android-Basis dient ein 14,6 Zoll großer Touchscreen. Apple CarPlay und Android Auto werden unterstützt, wobei nicht klar ist, ob dies bereits zum Zeitpunkt der Auslieferung der Fall ist oder per Software-Update nachgereicht wird. Aiways gibt eine Verfügbarkeit „ab 2023“ an. Außerdem ist ein Magnat-Lautsprechersystem mit zehn Lautsprechern und Subwoofer verfügbar. Das Kofferraumvolumen gibt Aiways mit 472 Litern an. Klappt man die Rücksitze um, wächst das Volumen auf 1.260 Liter. Eine Wärmepumpe zur effizienten Klimatisierung über eine 2-Zonen-Klimaautomatik ist ab Werk an Bord.

Modern und minimalistisch: so präsentiert sich der Aiways U6 im Innenraum.

Was kostet der Aiways U6?

Bisher ist noch nicht offiziell bekannt, was der Aiways U6 in Deutschland kosten soll. Es sind über die Homepage des Herstellers auch noch keine Vorbestellungen möglich. Experten gehen aber davon aus, dass ohne Förderung zwischen 45.000 und 50.000 Euro für den Aiways U6 fällig werden dürften.