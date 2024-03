Mit über 30 Millionen Verkäufen gehört Age of Empires zu den beliebtesten Strategiespielen der Welt. Der vierte Teil der Spielereihe ist 2021 erschienen, doch auch die älteren Varianten erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Jetzt hat Microsoft einen mobilen Ableger des Spiels offiziell angekündigt.

Age of Empires kommt aufs Smartphone

Das Spiel wird vom Entwickler TiMi Studio Group realisiert und soll bereits in wenigen Monaten erscheinen. So nennt man den 19. August 2024 als geplantes Veröffentlichungsdatum. Spieler können sich das Spiel bereits jetzt im Apple Appstore oder im Google Playstore vormerken und bei Release benachrichtigt werden.

Laut den Entwicklern kombiniert das Mobile-Spiel klassische Elemente der Age of Empires Spiele mit neuen, mobilspezifischem Gameplay. Ein erster Gameplay-Trailer ist bereits auf YouTube verfügbar.

Pay to Win statt Einmalkauf?

Für Fans der klassischen PC-Spiele gibt es jedoch schlechte Nachrichten. So wird Age of Empires Mobile kostenlos angeboten. Was auf den ersten Blick nach einer guten Nachricht klingt, bedeutet aber auch, dass die Entwickler auf andere Art und Weise Geld mit dem Spiel verdienen müssen. So geht es bei Age of Empires Mobile darum, „ein florierendes Imperium aufzubauen“. Dabei scheint es bei dem Spiel keine Matches gegen Freunde oder KI-Gegner wie am PC zu geben. Stattdessen erinnert das Gameplay mehr an MMO-Titel wie Clash of Clans.

Dazu passt auch, dass alle, die sich vorab für das Spiel registrieren, jeweils 150.000 Einheiten der klassischen Güter wie Holz, Nahrung, Stein und Gold erhalten. Auch gibt es Gegenstände wie Baubeschleuniger, Forschungsbeschleuniger und Trainingsbeschleuniger, welche jeweils für eine Stunde anhalten. Ob und für wie viel Geld man diese Premium-Items kaufen kann, ist aktuell noch nicht bekannt.

Damit unterscheidet sich Age of Empires Mobile von anderen Spiele-Klassikern, wie etwa der Tablet-Version des Strategie-Klassikers Civilization. Bei diesem Titel haben die Entwickler lediglich die Steuerung auf den Touchscreen angepasst und machen das vollwertige PC-Spiel auch mobil verfügbar.

Persönlich habe ich mich bei der Ankündigung auf eine gelungene Smartphone- oder Tablet-Umsetzung des Klassikers gefreut und hätte dafür gerne auch Geld bezahlt. Doch was hier geboten wird, sieht eher nach MMO-Game, als nach Strategie-Klassiker aus.