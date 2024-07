Balkonkraftwerke bleiben der ideale Einstieg in die eigene Stromversorgung. Insbesondere, seit die Anmeldeverfahren für Balkonkraftwerke vereinfacht worden. Durch die große Beliebtheit der Mini-PV-Anlagen wenden sich auch immer mehr Hersteller der Produktion dieser zu. Bluetti ist dabei keine Ausnahme. Das Unternehmen verfügt bereits über hinreichende Erfahrung in der Fertigung von Powerstations und Solarmodulen, die deren Aufladung dienten. Ein Balkonkraftwerk rein für Deutschland anzubieten, war somit der nächste, logische Schritt. Ganz gleich, ob auf dem Balkon, an der Fassade oder im Garten: Das Bluetti Balkonkraftwerk kannst du beinahe überall aufstellen. Entscheidend ist dafür lediglich, dass du eine Verschattung möglichst vermeidest. Allein mit dem Bluetti Balkonkraftwerk-Komplettset sollst du im Jahr so bis zu 435 Euro einsparen können.

Bluetti A80 Balkonkraftwerk-Reihe mit Speicher

Nicht jeder kann in eine große PV-Anlage investieren, weshalb kleine Balkonkraftwerke mit Speichern eine ideale Alternative darstellen. Mit der A80-Modellserie steigt auch Bluetti in den Handel mit Balkonkraftwerken ein. Dabei kannst du variabel aus zwei Arten von Solarmodulen für das Balkonkraftwerk wählen. Sowohl starre als auch flexible Solarmodule sind verfügbar, je nachdem wie du dein Balkonkraftwerk nutzen möchtest. Als Begleiter für Campingausflüge mag die flexible Variante mit 255 Watt pro Modul besser geeignet sein. Für einen höheren Ertrag zu Hause eignen sich die starren 410-Watt-Module hingegen mehr. Beide liefern dir einen Wirkungsgrad von 23 Prozent. Die flexiblere Ausführung ist zugleich mit 7,5 kg deutlich leichter, sodass du sie auch an höheren Balkonen befestigen kannst.

Ergänzt wird das Balkonkraftwerk durch den sogenannten „PV-Optimierer“, einen Wechselrichter, der sich flexibel auf 600 oder 800 Watt einstellen lässt. Da es sich dabei um ein DC-zu-DC-Modul handelt, gibt es kaum Umwandlungsverluste mit dem PV-Optimierer von Bluetti. Er erreicht eine Effizienz von 95 Prozent. Dabei unterstützt der Wechselrichter eine Aufnahme von bis zu 1.100 Watt Solarleistung zugleich. Auf Wunsch lässt sich das Balkonkraftwerk, samt Wechselrichter, mit entsprechenden Powerstations kombinieren. Alternativ kannst du dich auch nur für die Solarmodule deiner Wahl entscheidend und einen Stromspeicher im Nachhinein nachrüsten.

Das Bluetti Balkonkraftwerk-Set ist wassergeschützt und kann problemlos draußen stehen

Auch wassergeschützt für Einsatz im Freien

Das A80-Set mit Speichern kann mit einer oder zwei B210 Batterien verwendet werden, die je 2.150 Wattstunden an Speicherkapazität besitzen. Insgesamt wartet das Komplettpaket für dich mit maximal 4,3 kWh auf. Genug, um Strom für die wichtigsten Geräte in deinem Haus zur Verfügung zu stellen. Da Bluetti hier auf langlebige LiFePO4-Batterien setzt, profitierst du entsprechend lang von deinem Stromspeicher. Zusätzlich fällt das gesamte System für dich wassergeschützt aus, was auch einen Aufbau im Garten unkompliziert ermöglicht. So verfügt der Batteriespeicher über den Standard IP65, der Wechselrichter über IP67 und die Solarmodule über IP67/68 – je nachdem, ob du dich für die starren oder flexiblen entscheidest.

→ Bluetti Balkonkraftwerk-Komplettset vorbestellen