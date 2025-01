Ab sofort bei Netflix: Einer der größten Action-Hits 2024 jetzt im Stream

Das vergangene Jahr hatte leider einige Flops unter den Kinofilmen zu verzeichnen, die daraufhin in kürzester Zeit im Streaming landeten. Doch nicht immer muss ein Filmtitel ein Flop werden, um es relativ frühzeitig unter die Streaming-Dienste zu schaffen. „Bad Boys: Ride or Die“ zählt zu den größten Action-Hits des vergangenen Jahres. Er belegte mit einem Einspielergebnis von 404,5 Millionen Dollar Rang 12 der Kinorangliste. Dabei beliefen sich seine Produktionskosten gerade einmal auf 100 Millionen Dollar. Schon im Juli landete der Titel erstmals im Streaming, jetzt können Netflix-Abonnenten ihn abrufen.

Action-Hit „Bad Boys: Ride or Die” mit Will Smith und Martin Lawcrence

Die Actionfilme der „Bad Boys“-Reihe klaffen zeitlich überraschend weit auseinander. Während der erste Titel bereits im Jahr 1995 erschien und „Bad Boys II“ 2003 folgte, blieb es danach stolze 17 Jahre ruhig um das Franchise. 2020 erschien mit „Bad Boys For Life“ ein dritter Teil, der jedoch nicht mehr länger von Michael Bay verantwortet wurde, der die ersten beiden Filme umgesetzt hatte. Mit „Bad Boys: Ride or Die” reiht sich als vierter Streifen in die „Bad Boys“-Reihe ein, auf den Fans lediglich vier Jahre warten mussten. Ob es sich beim neuesten Film zugleich um den letzten Teil der Reihe handelt, ist heute noch offen. Es besteht somit die Chance, dass weitere Fälle des berüchtigten bösen-Jungs-Duos folgen.

Im neuesten Teil stehen für Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) beim Miami PD neue Ermittlungen im Fokus. Bei dem Versuch, einen Korruptionsskandal aufzuklären, müssen die beiden feststellen, dass die Spuren ausgerechnet in die Mitte ihres eigenen Reviers führen. Dabei könnte dieser Fall keineswegs persönlicher für die beiden Ermittler ausfallen. Denn ausgerechnet ihr verstorbener Vorgesetzter, Captain Howard (Joe Pantoliano) wird beschuldigt, als Maulwurf für die Drogenkartelle gearbeitet zu haben. Vor seinem Ableben hinterließ er einen entscheidenden Hinweis, der die Wahrheit zutage führen könnte. Doch wie man von einem „Bad Boys“-Film erwarten kann, ist diese keineswegs leicht aufzuspüren. Einen ersten Vorgeschmack auf den actiongeladenen Kugelhagel kannst du dir in diesem Trailer verschaffen: