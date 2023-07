59 Euro inklusive Fernverkehr: Dieses Land kopiert das Deutschlandticket

Zum 1. Juli startete in Belgien ein neues Ticketangebot. Mit dem „Off-Peak Unlimited“ Ticket kann man einen kompletten Monat für nur 59 Euro durch das Land reisen. Wie das Deutschlandticket ist das belgische Pendant ausschließlich digital erhältlich. Ausnahmen etwa für Jobticket-Inhaber gibt es in Belgien nicht, so richtet sich das Angebot auch vorrangig an Touristen statt an Pendler.

Einige Unterschiede zum Deutschlandticket

Das belgische Ticket ermöglicht unbegrenztes Reisen durch das ganze Land. Dabei sind alle Züge inklusive. Das Reisen in der zweiten Klasse kostet 59 Euro. In der ersten Klasse fallen 89 Euro für das Monatsticket an. Im Unterschied zum Deutschlandticket ist das belgische „Off-Peak Unlimited“ Ticket kein Abo. Es muss also jeden Monat neu gekauft werden und verlängert sich nicht automatisch.

So wird klar, an wen sich das Ticket richtet: Das belgische Ticket richtet sich nämlich nicht an Pendler, um diese zum Umstieg auf die Bahn zu bewegen, sondern soll vor allem Touristen von der Reise mit der Bahn überzeugen. Das wird auch bei einer weiteren Einschränkung sichtbar: Werktags gilt das Ticket erst ab 9 Uhr morgens. An Wochenenden und Feiertagen darf jedoch ganztägig gefahren werden.

So funktioniert die belgische Bahn-Flatrate

Das „Off-Peak Unlimited“ Ticket ist ausschließlich digital in der SNCB-App erhältlich. Hierbei handelt es sich um das belgische Pendant zum DB-Navigator. Einmal gekauft, kannst du jedoch nicht einfach in jeden Zug einsteigen. Stattdessen musst du dir vor jeder Fahrt eine kostenlose Fahrkarte für die gewünschte Verbindung „kaufen“. Dabei erhältst du einen QR-Code, der bei einer Kontrolle vorgezeigt werden kann. Durch diese Maßnahme kannst du dir immer sicher sein, dass dein Ticket auf der gewählten Verbindung auch gültig ist.

Bis auf die Einschränkung, Werktags nicht vor 9 Uhr morgens zu fahren, darfst du jedoch mit allen Zügen der belgischen Bahn reisen. Du bist also nicht wie beim Deutschlandticket bis auf wenige Ausnahmen auf den Regionalverkehr begrenzt, sondern darfst auch Züge des Fernverkehrs nutzen. Ausgeschlossen sind hingegen Züge anderer Bahnunternehmen, die ebenfalls durch Belgien fahren. Etwa Thalys, SNCF und die Deutsche Bahn. Für eine Fahrt zum Flughafen Brüssel fällt ein Zuschlag an. Das Angebot ist befristet bis zum 3. September 2023 erhältlich.

