500 Euro Zuschuss: Nächstes Bundesland erweitert Solarförderprogramm

Berlin hat sich besonders hohe Ziele für den eigenen Solarausbau gesetzt. Um dieses zu erreichen, investiert die Hauptstadt auch großzügig in Förderprogramme für die eigenen Bürger. Ab sofort können sowohl Eigentümer von selbst genutztem Wohneigentum als auch Pächter von Klein- und Erholungsgärten von bis zu 500 Euro Zuschuss profitieren. Seit Februar bewilligte man bereits schätzungsweise 3.000 Zuschüsse für Balkonkraftwerke, von diesen profitieren jedoch bisher vorrangig Mieter.

500 Euro Zuschuss für Berliner Eigentümer und Pächter

Berlin möchte bis zum Jahr 2045 die Klimaneutralität schaffen. Eine der Zielmarken auf dem Weg dorthin ist für die Hauptstadt eine Produktion von 25 Prozent Solarstrom, der direkt in Berlin erzeugt werden soll. Mithilfe der Förderprogramme konnte der Ausbau von Mini-PV-Anlagen kräftig vorangetrieben werden. Allein im ersten Halbjahr 2023 wurden in Berlin 4.863 neue Solaranlagen installiert. Bereits jetzt übersteigt diese Summe die Anzahl aller Anlagen, die im Jahr 2022 in Berlin installiert wurden. Im vergangenen Jahr erreichte man lediglich 3.700 neu installierte Anlagen mit einer Gesamtleistung von 32,9 Megawattpeak. Dadurch konnte der Anteil an Solarstrom in der Hauptstadt zwar bereits auf 3,5 Prozent ansteigen. Bis zur gewünschten Marke von 25 Prozent ist es dennoch ein weiter Weg, in dem auch Wohngebäude als Erzeugungsfläche genutzt werden müssen.

Mit den geplanten Erneuerungen sollen weitere Balkonkraftwerke angeschlossen werden. Ebendarum berücksichtigt das Förderprogramm nicht nur Mieter wie bisher, sondern konzentriert sich ebenso auf Eigentumsbesitzer und Pächter von Klein- und Erholungsgärten. Gerade Kleingartensiedlungen, in denen Menschen viel Freizeit verbringen, kann sich die Installation eines Balkonkraftwerkes lohnen. Mit 500 Euro Zuschuss können sich Interessenten Balkonkraftwerke praktisch zum Schnäppchenpreis sichern. Gute Modelle finden sich bereits zwischen 700 und 800 Euro, abhängig von der gewünschten Montageform. Durch das Förderprogramm des Staates verblieben lediglich 200 bis 300 Euro Anschaffungskosten. Im besten Fall kannst du diese in 2 bis 3 Jahren durch die Einsparung mit dem Balkonkraftwerk vollständig ausgleichen. Die Solarmodule können jedoch viel länger Strom erzeugen, sodass du auch nach 25 Jahren noch immer Stromkosten mit dem Modell einsparen würdest.

Das sollten Eigentümer und Pächter vor Antragsstellung wissen

Anträge können Interessenten bereits jetzt über die IBB Business Team GmbH stellen. Eigentümer von selbstgenutzten Immobilien müssen bei der Antragsstellung erklären, dass die Installation des Steckersolargeräts nicht mit einer eventuell bestehenden Haus- oder Gemeinschaftsordnung kollidiert. Für Pächter von Gärten sind die Hürden dabei etwas größer. Sie benötigen eine schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers oder dem Zwischenpächter, damit Sie das Steckersolargerät auf Dachflächen von Lauben installieren dürfe. Einzige Ausnahme bilden hierbei Balkonkraftwerke, die du direkt an Terrasseneinfassungen, Fassaden und Zäunen anbringst oder auf Terrassen sowie anderen Flächen ebenerdig aufstellst. Da man diese Maßnahmen jederzeit vollständig zurückbauen kann, ist die Erlaubnis dafür nicht notwendig. Neben Berlin haben bereits Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein sowie Sachsen ein eigenes Förderprogramm für Balkonkraftwerke zusammengestellt.