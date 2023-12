4 Monate nach Kinostart: Sci-Fi-Highlight erscheint bald im Stream

Noch keine 4 Monate nach Kinostart wandert das Sci-Fi-Highlight „The Creator“ von der Kinoleinwand in die Sammlung eines bekannten Streaming-Anbieters. Ab dem 17. Januar 2024 kannst du das bildgewaltige Sci-Fi-Epos als Abonnent von Disney+ streamen. „The Creator“ stammt dabei von Regisseur Gareth Edwards, der bereits für Filmtitel „Godzilla“ und „Rogue One“ Regie führte. Der Film überzeugt mit einem klassischen Konflikt, der sich auf zahlreiche unterschiedliche Arten in Sci-Fi-Genre umsetzen lässt – und verpackt ihn in einem spektakulären Bildfeuerwerk mit fantastischen Effekten.

„The Creator“ schon bald bei Disney+

„The Creator“ wirkt wie ein buntes Sammelsurium unterschiedlicher Sci-Fi-Highlights der letzten Jahrzehnte. Dennoch konnte der Film sich zu einem überraschend bildgewaltigen Epos entwickeln, was angesichts des geringen Budgets von nur 80 Millionen US-Dollar beeindruckt. Zu keinem Zeitpunkt kommt dem Zuschauer bei den bildgewaltigen Szenen in den Sinn, dass es sich hier um eine günstigere Produktion gehandelt haben könnte. Bei der Zuschauerwertung auf Rotten Tomatoes schafft es der Sci-Fi-Titel auf eine solide Wertung von 76 Prozent. Die Beurteilung der Kritiker fällt mit 66 Prozent verhaltener aus. Doch auch sie loben die bildgewaltige Umsetzung und bezeichnen den Film als „vollgepackt mit spektakulären Szenen“. Weiter heißt es in der Zusammenfassung „Der Film bietet zeitgemäße, gut gespielte Science-Fiction, die im Moment befriedigt, auch wenn es ihr an Substanz fehlt.“

The Creator widmet sich einem altbekannten, klassischen Konflikt in Sci-Fi-Filmen

Klassischer Sci-Fi-Konflikt im bildgewaltigem Gewand

Den höchsten Tiefgang darfst du bei „The Creator“ also nicht erwarten. Dafür jedoch gute Unterhaltung mit einem Schwerpunkt, der bereits der Fokus zahlreicher Sci-Fi-Werke war. Denn mit „The Creator“ beschert uns Gareth Edwards einen Blick in eine dunkle Zukunft. Voller moralischer Fragen, die gerade hervorragend in die heutige Ära passt. Denn während Europa erste Regulationen für die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) geschaffen hat, zeigt uns der Regisseur eine Welt, in der KI und Menschheit zu erbitterten Feinden wurden.

Während sich die Menschheit in einem erbitterten Krieg gegen die KI befindet, erhält der ehemalige Agent Joshua (John David Washington) die wichtigste Mission seines Lebens. Sein Auftrag lautet, den nur unter dem Pseudonym „Schöpfer“ bekannten K.I.-Entwickler aufspüren. Dieser soll eine übermächtige Waffe geschaffen haben, die entweder zur Rettung der Menschheit oder zu ihrem Untergang führen könnte. Dabei hadert Ex-Agent Joshua bereits mit eigenen Dämonen. Denn ihn zerfrisst die Sorge um seine Frau Maya (Gemma Chan), die spurlos verschwand.

Möchtest du bereits vor dem 17. Januar 2024 einen ersten Blick auf „The Creator“ werfen, haben wir den passenden Trailer für dich: