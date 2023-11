AI zum Anstecken: Dieses Gadget soll dein Smartphone ersetzen

Humane hat in der vergangenen Woche mit dem schlicht „AI Pin“ sein erstes Produkt vorgestellt. Dabei handelt es sich um eigenständiges Gadget, welches du mit Hilfe von unterschiedlichen Zubehörteilen an dein T-Shirt oder Hemd anstecken kannst. Es besitzt kein eigenes Display oder Tastatur, sondern wird stattdessen primär über die Stimme und einem kleinen Touchpad gesteuert. Ein Laser-Projektor kann jedoch weitere Informationen in deiner Hand anzeigen. Über die mobile Internetverbindung beantwortet ein AI-Chatbot deine Anfragen.

Humane AI Pin: Die Alternative zu Smartphone oder Smartwatch?

Beim AI Pin von Humane handelt es sich dabei um ein kleines quadratisches Gadget aus Aluminium mit abgerundeten Kanten. Auf der Vorderseite des in drei Farben erhältlichen Geräts befindet sich über dem bereits angesprochenen Touchpad eine Reihe von Sensoren. Dazu gehören unter anderem ein 3D-Sensor sowie 13-Megapixel-Kamera, die aktuell nur Fotos aufnehmen kann. An der Videoaufnahme arbeiten die Entwickler noch.

Der AI Pin von Humane

Die Stromversorgung gelingt einerseits über einen Akku, der im eigentlichen AI Pin untergebracht ist. Ein zusätzlicher „Battery Booster“ kann auf der Rückseite mit dem Pin verbunden werden. Diesen Mechanismus kannst du dabei gleichzeitig dazu nutzen, um das Gadget am Hemd oder T-Shirt zu befestigen. Es gibt aber auch einen Clip, der für Halt an dickerer Kleidung genutzt werden kann. Durch den doppelten Akku kannst du den Pin dauerhaft eingeschaltet lassen; du musst dazu lediglich den Booster austauschen.

Zur Steuerung über Sprache besitzt der AI Pin ein „Ai Mic“. Das System wandelt deine Stimme in eine Anfrage um, welche die Künstliche Intelligenz über die LTE-Verbindung beantwortet. Die Antwort erfolgt dann über einen „Personic Speaker“, welcher zielgerichtet nur vom Träger zu hören sein soll. In dem Präsentationsvideo zeigte Humane unter anderen auch die Fähigkeit, andere Sprachen zu erkennen und unmittelbar zu übersetzen.

Klassische Apps bietet der AI Pin nicht. Stattdessen sollen alle Anfragen von der Künstlichen Intelligenz bearbeitet werden. Über eine Weboberfläche kann der Pin aber konfiguriert werden.

Der Laser-Projektor des AI Pin zeigt eine Oberfläche zur Steuerung an

Den Laser-Projektor kannst du dazu nutzen, um eine einfache Oberfläche zur Steuerung des AI Pin auf die Innenseite deiner Hand zu projizieren. Dazu gehört zum Beispiel die Darstellung von Textnachrichten, eingehenden Anrufen oder der Steuerung des Musik-Streaming-Services. Humane kooperiert hier mit Tidal. Ein 3D-Sensor erkennt die Bewegungen deiner Hand und steuert so die Eingaben.

Zur Aktivierung des AI Pin musst du immer direkt aktiv werden. Das Gadget hört nicht auf Weckwort, wie es bei den Assistenten Google, Amazon oder Apple der Fall ist. Hinzu kommt eine kleine LED am Pin, welche dich und Personen in deiner Umgebung darüber informiert, wenn er aktiv ist.

Preise und Verfügbarkeit

Die Bestellungen des AI Pin von Humane beginnen ab dem 16. November 2023 in den USA. Der Preis liegt bei 699 US-Dollar für den Pin. Hinzukommen 24 US-Dollar pro Monat für den Mobilfunkzugang. Ob oder wann das Gerät auch in Deutschland startet, ist nicht bekannt.