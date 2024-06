Hologramme gelten bereits seit Langem als Traum der Menschheit, die technologischen Möglichkeiten waren jedoch zu begrenzt, um die Projektionen zu ermöglichen. Wer 3D-Darstellungen sehen möchte oder tiefer mit etwas interagieren will, benötigt häufig Hilfsmittel wie VR-Headsets oder AR-Brillen. VR-Headsets ermöglichen dir den Zugang zur virtuellen Realität, die in den vergangenen Jahren auch einige Meilensteine geschafft hat. AR-Brillen hingegen bedienen die sogenannte Augmented Reality und erweitern die reale Welt, die du um dich herum bereits siehst. Die Technologie kommt heute schon in vielen Bereichen des Lebens vom Tourismus bis hin zur Lagerlogistik zum Einsatz. Hologramme suchten wir jedoch vergeblich. Bis jetzt, wo ein Unternehmen in den USA das Prinzip dahinter in eine technisch umsetzbare Form gebracht hat.

Proto Hologramme schaffen deinen digitalen Zwilling

Was die Technologie des US-Unternehmens mit Sitz in Kalifornien so einzigartig macht, ist die lebensechte 3D-Darstellung. Ganz gleich, ob es sich dabei um Präsentationen, Produkte oder Menschen handelt. Die Projektionskammern können originalgetreue Abbilder schaffen, die eine wesentlich echtere Kommunikation zwischen Personen zulassen. Ganz gleich, wie viele Kilometer Abstand zwischen dir und deinem Gesprächspartner sein mag. In den vergangenen Jahren hat sich die Technologie stetig weiter verbessert, sodass die Proto-Produkte zu den fortschrittlichsten ihrer Art zählen. Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei vielfältig. So könnte etwa ein Lehrer mit seinem gehaltenen Unterricht in die entlegensten Winkeln der Welt übertragen werden. Erste Unternehmen nutzen die Technologie bereits in ihrem Tagesgeschäft.

So etwa das Four Seasons in Beverly Wilshire, das Proto Hologram Einheiten für seine Top-Suiten bereitstellt. Dadurch kann der Kunde nicht nur über das Telefon oder ein Tablet mit dem Concierge-Service kommunizieren. Der Concierge kann sich direkt in die Zimmer projizieren, um eine viel direktere Kundenbetreuung nahtlos zu ermöglichen. Zugleich kann die Technologie auch dabei helfen, Geschäftsreisen zu reduzieren. Anstatt teure Flüge für Meetings rund um die Welt zu organisieren, könnten sich Geschäftspartner zueinander direkt in die Unterhaltungen projizieren. Eine wesentlich umweltfreundlichere und dauerhaft günstigere Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen. Ebenso ergeben sich neue Optionen zur Bewahrung von Kunst und Kultur. Erste Prominente nutzen die Technologie bereits, um Nachrichten für Besucher aufzunehmen.

Wer sich einen ersten Eindruck von der neuen Technologie verschaffen möchte, kann das bereits. Hier etwa präsentiert Sängerin und Songwriterin Jewel das Proto Hologram, das als Teil ihrer Ausstellung im Crystal Bridges Art Museum zu sehen ist: