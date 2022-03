15.000 Internet-Leitungen zu langsam: Das sagen Telekom & Vodafone dazu

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa, die von verschiedenen Medien verbreitet wurden, hat die Bundesnetzagentur bereits 15.000 Messkampagnen beendet und den Verbrauchern ein Messprotokoll ausgestellt. Es ist zu vermuten – aber nicht belegt – dass hinter den 15.000 Messungen auch 15.000 Leitungen stecken, die in den Augen der Verbraucher weniger liefern als sie bestellt haben.

Denn die Messkampagne durchzulaufen und ein Messprotokoll zu bekommen, ist sehr aufwendig. Du musst 30 Messungen an 3 unterschiedlichen Kalendertagen durchführen, das heißt zehn Messungen pro Messtag. Zwischen den Messungen sollen mindestens fünf Minuten liegen. Ausnahme: Zwischen der fünften und sechsten Messung eines Tages müssen mindestens drei Stunden liegen. In der Zeit der Messung darf das Internet nicht von anderen Geräten im Haus genutzt werden und die gesamte Messreihe muss binnen zwei Wochen abgeschlossen sein. Kein Alleingang und für die meisten Nutzer viel zu kompliziert, wie wir schon beim Start der neuen Messsoftware kritisiert haben.

Die komplizierten Messungen erklären wohl auch, warum dreimal so viele Messreihen angefangen, aber nie abgeschlossen wurden. Hier ist zu vermuten, dass es den Nutzern einfach zu viel Aufwand war, die Messungen fortzuführen. Möglich aber auch, dass die Ergebnisse der Messungen zeigten, dass ihr Internetanschluss anders als vermutet doch schnell genug ist und sie die Messserie deswegen abgebrochen haben.

So reagieren Telekom und Vodafone

Wie es in den sich auf die dpa stützenden Medienberichten weiter heißt, haben Telekom und Vodafone nach eigenen Angaben vergleichsweise wenig Messprotokolle ihrer Kunden erhalten. Mit einem Messprotokoll, das auf Mängel an der Verbindung hinweist, hast du als Verbraucher ein Minderungsrecht. Du darfst also deine Grundgebühr reduzieren, wenn dein Anbieter nachweislich weniger liefert, als du bestellt hast.

Doch nach Telekom-Angaben seien in den vergangenen zwei Monaten durchschnittlich nur etwa zehn Kunden pro Tag an die Telekom herangetreten. Man suche dann immer nach einer kulanten Lösung. Auch bei Vodafone hätte nur wenige Kunden vom Minderungsrecht Gebrauch gemacht. Zahlen nennt man aber nicht. Das erstaunt, denn gerade Vodafone stand in den vergangenen Jahren aufgrund der Kabelinfrastruktur und des Shared-Mediums immer wieder in der Kritik, zu langsames Internet zu liefern.

Allerdings hat Vodafone in den vergangenen Jahren auch viel in das Netz investiert. Das Unternehmen hat die schnellen Glasfaserleitungen näher zum Kunden gebracht, sodass sich weniger Kunden in einem Kabelcluster befinden. Das bedeutet mehr Bandbreite für weniger Kunden und somit mehr Bandbreite für jeden einzelnen.

Kritisch an dem kompletten Verfahren ist neben der komplizierten Messung auch, dass am Ende die Anbieter entscheiden, wie hoch die Minderung ist. Ändern könnte sich das mit dem neuen Präsidenten der Bundesnetzagentur. Klaus Müller ist seit 1. März im Amt und war vorher bei der Verbraucherzentrale Bundesverband so etwas wie der oberste Verbraucherschützer in Deutschland.