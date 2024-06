1,3 von 10: Neue Serie treibt Zuschauer zur Weißglut

Seit wenigen Wochen läuft auf Disney+ eine neue Serie, von der sich die Verantwortlichen viel versprachen: „The Acolyte“. Dabei handelt es sich um einen weiteren Ableger aus dem Star Wars-Universum, wobei die Handlung diesmal in die Ära der Hohen Republik und damit rund 100 Jahre vor die Geschehnisse aus der originalen Hexalogie verlegt wird. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine ehemalige Padawan, die eine Reihe an mysteriösen Morden untersucht – „Frozen trifft Kill Bill“, wie es vonseiten der Showrunnerin Leslye Headland hieß. Bei den Fans wurde die Idee ursprünglich mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Doch nun läuft die Serie bereits seit einigen Wochen und es scheint sich eine kollektive Meinung herauskristallisiert zu haben: Enttäuschung oder gar Wut.

Bewertungen: The Acolyte fällt in tiefes Loch

Mittlerweile sind bereits vier von acht Acolyte-Episoden auf Disney+ erschienen. Damit ist die 1. Staffel zur Hälfte um. Genug Zeit für Fans, um auf den einschlägigen Portalen ihre Bewertungen zu hinterlassen. Und diese fallen größtenteils vernichtend aus. Auf Rotten Tomatoes etwa liegt die Zuschauer-Wertung gegenwärtig bei lediglich 13 Prozent respektive 1,3 von 10 – ein starker Kontrast zur Kritiker-Bewertung, die mit 85 Prozent sehr positiv ausfiel. Bei IMDb zeigten sich die Fans gnädiger, doch auch hier fiel die Durchschnittswertung mit lediglich 3,3 von 10 Sternen äußerst negativ aus. Damit erreicht das Star Wars-Franchise einen weiteren Tiefpunkt. Doch wer die Bewertung auf die mittlerweile praktisch konstante Frustration der Fans zurückführt, der täuscht. Denn in jüngster Vergangenen gelang es gleich mehreren neuen Serien aus dem Star Wars-Universum, das Publikum zu überzeugen. Die Rede ist von Mandalorian mit einer Wertung von 78 Prozent sowie Andor mit 87 Prozent.

Die Kritik rund um The Acolyte fiel derweil vielfältig und umfangreich aus. Beispielsweise missfielen zahlreichen Fans die neuen Fähigkeiten, welche die Macht mit sich bringen soll. Denn diese würden die Lore der ursprünglichen Filme gefährden. Ferner beklagten sich viele Zuschauer über Logiklöcher in der Handlung, schlecht geschriebene Charaktere, sinnbefreite Ereignisse, die die eigentliche Handlung nicht voranbringen und Figuren, die im Vorfeld beworben, später jedoch zeitnah getötet wurden, ohne ausreichend Screentime gehabt zu haben.

Dennoch ein finanzieller Erfolg

Das Besondere an Franchises ist es, dass ein einzelner Film oder eine einzelne Serie nicht zwingend Meisterwerke der Filmkunst oder gar einfach nur unterhaltsam sein müssen, um erfolgreich zu sein. Denn viele Zuschauer werden sich den neuesten Ableger ihres Lieblings-Franchises so oder so anschauen – zumindest ein Mal. Entsprechend fiel auch The Acolyte kurz nach seiner Premiere die Charts-Treppe rauf. Doch mittlerweile scheinen sich die Gemüter langsam aber sicher zu legen.

Wer sich ein eigenes Bild von der neuen Star Wars-Serie machen möchte, kann dies auf Disney+ tun. Hier werden jeden Mittwoch neue Folgen veröffentlicht. Die fünfte Episode erscheint folglich bereits am 26. Juni.