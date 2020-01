Xiaomi Redmi Note 8T im Test: Einsteiger-Smartphone will mit Kamera punkten

In der Verpackung des Redmi Note 8T findet sich nichts Außergewöhnliches: Neben USB-C Ladekabel und Netzstecker findet sich wie bei Xiaomi üblich eine Schutzhülle in der Verpackung. Diese fühlt sich zwar nicht besonders hochwertig an, ist aber ein guter Schutz für die ersten Tage und eine nette Beigabe. Kopfhörer finden sich nicht im Lieferumfang des Smartphones.

Der erste Eindruck des Redmi Note 8T

Für einen Preis von 160 Euro hatte ich nicht die höchsten Ansprüche an das Smartphone und wurde nicht enttäuscht. Der Rahmen des Smartphones ist aus Plastik gefertigt, macht aber einen guten Eindruck und knarzt nicht. Auch die Rückseite besteht aus Plastik, spiegelt stark und ist ein ziemlicher Fingerabdruck-Magnet. Bei den beiden helleren Farbvarianten dürfte das jedoch weniger auffallen. Durch das Plastik-Gehäuse steckt das Smartphone kleinere Stürze jedoch recht gut weg. Auf der Rückseite befinden sich die vier Kamera-Module, welche recht weit hervorstehen. Dadurch wackelt das Smartphone bei der Benutzung auf dem Tisch stark, was Tippen ohne Hülle fast unmöglich macht.

Ein Highlight in dieser Preisklasse ist das 6,3 Zoll große Full-HD Display auf der Vorderseite. Es besitzt eine sehr kleine, runde Notch für die Frontkamera und ist mit Gorilla Glas 5 vor Kratzern und Brüchen geschützt. Die Farbdarstellung des Displays ist angenehm neutral und lässt sich in den Einstellungen konfigurieren. Außerdem ist das Display ausreichend hell um auch bei Sonnenlicht gut ablesbar zu sein.

Leistung und Hardware

Bei einem Preis von rund 160 Euro sollte man von dem Smartphone keine Leistungswunder erwarten. Dennoch läuft das Redmi Note 8T im Test weitestgehend flüssig und insbesondere das Tippen funktioniert ohne Verzögerungen. Der verbaute Snapdragon 665 Prozessor sorgt zusammen mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher für genug Leitung um auch zwischen mehreren Anwendungen hin und herzuwechseln. Lediglich für den Start von geschlossenen Apps benötigt das Smartphone die ein oder andere Sekunde länger als deutlich teurere Modelle. Richtig schnell hingegen ist der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite des Smartphones. Legt man den eingespeicherten Finger auf, ist das Smartphone in Sekundenbruchteilen entsperrt.

Einen vollständigen Überblick über alle technischen Daten gibt dir unser Datenblatt:

Xiaomi Redmi Note 8T Software Android 9.0 Prozessor Qualcomm Snapdragon 665 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB, 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 200 g Farbe Weiß, Grau, Blau Einführungspreis 199 € Marktstart November 2019

Mir persönlich waren die Animationen von MIUI etwas zu langsam, diese lassen sich jedoch in den Einstellungen beschleunigen oder sogar komplett ausschalten. Insgesamt fällt MIUI mit seinen vielen Personalisierungs-Möglichkeiten positiv auf.

Die Hardware-Wertungen des Redmi Note 8T im Test:

Verarbeitung und Design: 3,5 von 5 Sternen

Display: 4 von 5 Sternen

Ausstattung und Leistung: 3 von 5 Sternen

Kamera: 4 von 5 Sternen

Software und Multimedia: 3 von 5 Sternen

Akku: 3 von 5 Sternen

Konnektivität & Akkulaufzeit

Bei den Verbindungsmöglichkeiten steht das Redmi Note 8T teureren Smartphones in nichts nach. WiFi-5 (AC) ist genauso vorhanden wie schnelles LTE (Cat.12). Auch NFC für Google Pay und Co. ist an Bord. Strom dafür liefert der fest verbaute 4.000 mAh große Akku. Dieser wird per modernem USB-C Stecker geladen, was in dieser Preisklasse noch keine Selbstverständlichkeit ist. Sogar Fast-Charge ist mit dem mitgelieferten 15-Watt-Netzteil möglich.

Die Akkulaufzeit fällt bei normaler Nutzung solide aus. Wenn man das Smartphone nur zum Nachrichten schicken, Social Media und surfen nutzt, hält der Akku locker ein bis zwei Tage durch. Sobald man jedoch leistungshungrige Anwendungen wie Spiele startet, muss das Handy schneller wieder an die Steckdose. Insgesamt lässt sich die Akkulaufzeit als durchschnittlich bewerten.

Kamera

Das Highlight des Redmi Note 8T ist die verbaute 48-Megapixel Kamera. Dieser steht noch eine 8-Megapixel-Weitwinkel-Kamera und eine 2-Megapixel-Makro-Kamera zur Seite. Der vierte Sensor liefert lediglich Informationen zur Tiefenschärfe und ermöglicht Bokeh-Fotos. Fotos mit der 48-Megapixel Kamera gelingen bei guten bis mittelmäßigen Lichtbedingungen wirklich gut. Mit Pixel-Binning werden die Aufnahmen standardmäßig von 48 auf 12 Megapixel heruntergerechnet um so ein lichtstärkeres Bild zu erhalten. Es ist aber auch möglich Fotos mit 48 Megapixeln aufzunehmen. Dies eignet sich besonders bei einem gut ausgeleuchteten Motiv mit vielen Details wie zum Beispiel einem Gebäude bei Sonnenschein.

Die zusätzlichen Kameras sind mehr ein Gimmick als eine wirklich sinnvolle Ergänzung. Wie auch die Testfotos zeigen, wirken die Aufnahmen mit der Weitwinkel-Kamera auch bei gutem Licht verwaschen und besitzen blasse Farben. Die Makro-Kamera besitzt mit ihren 2 Megapixeln auch eine zu niedrige Auflösung. Zudem ist es schwierig den richtigen Abstand zum Objekt zu finden. In der Preisklasse unter 200 Euro sind diese zusätzlichen Module jedoch keine Selbstverständlichkeit und für Instagram-Storys und Snapchat reichen die Aufnahmen allemal. Für eine wirklich gute Weitwinkel-Kamera in einem Smartphone muss man mindestens das dreifache auf den Tisch legen und zu einem Galaxy S10e oder iPhone 11 greifen.

Quelle: Timo Brauer Quelle: Timo Brauer Quelle: Timo Brauer Quelle: Timo Brauer Quelle: Timo Brauer Quelle: Timo Brauer Quelle: Timo Brauer

Unsere Testfotos zeigen: Auch wenn Weitwinkel- und Makro-Kamera nicht überzeugen konnten, gelingen die Fotos mit der 48 Megapixel Hauptkamera richtig gut. Klar kann sich die Kamera des Redmi Note 8T nicht mit Flaggschiffen messen, in der Preisklasse unter 200 Euro ist sie aber ungeschlagen.

Fazit des Redmi Note 8T im Test

Pros des Redmi Note 8T

in dieser Preisklasse hervorragende Kamera

Full-HD Display

moderner USB-C Stecker

Contras des Redmi Note 8T

Akkulaufzeit nur mittelmäßig

Das Redmi Note 8T ist ein solides Einsteiger-Smartphone und richtet sich an alle die ihr Handy vor allem zur Kommunikation und zum Surfen verwenden wollen. Als Highlight in dieser Preisklasse sticht die Kamera hervor. Auch wenn der Weitwinkel-Modus mehr ein Gimmick ist, konnte uns die 48-Megapixel-Kamera wirklich überzeugen. Ebenfalls nicht selbstverständlich in einem Einsteiger-Smartphone: Xiaomi setzt auf einen modernen USB-C-Port zum Laden und Daten übertragen. Der Akku hingegen ist nicht schlecht, hier bieten vergleichbare Smartphones wie das etwas teurere Samsung Galaxy M20 jedoch etwas mehr. Smartphone-Gamer sollten sich das ebenfalls nur wenig teurere Honor Play mit mehr Leistung anschauen. Bei der verbauten Kamera können beide Smartphones dem Redmi Note 8T jedoch nicht das Wasser reichen.

