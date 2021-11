Xiaomi Mi TV P1 für einmalig 3 Euro im O₂-Bundle — gratis Smart Speaker on top

Im Mai stellte Xiaomi neben seinen Top-Smartphones auch eine neue Smart TV-Reihe vor – darunter der Mi TV P1. Knackige 55 Zoll groß und damit perfekt für jedes herkömmliche Wohnzimmer geeignet. Trotz der günstigen Preisstrategie kostet der Xiaomi-Fernseher mit einem Herstellerpreis von fast 700 Euro immer noch einen Batzen Geld. Bei O₂ bekommst du den Xiaomi Mi TV P1 in Kombination mit einem Tarif-Bundle für wenig Geld – und schlägst gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.

Xiaomi Mi TV P1 im O₂-Bundle: So viel bekommst du

Schauen wir uns die Aktion genauer an. Mit ihr bekommst du einerseits die einmalige Gelegenheit, dein Wohnzimmer mit einem aktuellen Smart TV auf den neuesten Stand zu bringen – und das für einen Bruchteil des Originalpreises. Ab sofort bekommst du den Xiaomi Mi TV P1 für eine Einmalzahlung von nur 3 Euro – eher ein symbolischer Preis. Die Eckdaten des Xiaomi Mi TV P1:

Andererseits kannst du dir gleich einen neuen Tarif für dein Smartphone im Netz von O₂ sichern. Kombiniert wird der Fernseher mit dem Besteller-Tarif O₂ Free M, der dir 20 GB Highspeed-Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s an die Hand gibt. Neben der Internet-Flat ist außerdem eine Flatrate für SMS und Telefonie in alle deutschen Festnetz- und Mobilfunknetze inkludiert. EU-Roaming ist ebenso inklusive. Mit dem O2 Free M-Tarif funkst du außerdem im neuesten Mobilfunkstandard 5G, kannst je nachdem aber selbstverständlich auch auf 4G LTE ausweichen. Das alles bekommst du bei 24-monatiger Vertragslaufzeit für 31,99 Euro im Monat. Die Kombi aus Tarif und TV lohnt sich also für jene, die bereits ein gutes Smartphone haben, aber noch einen guten Tarif suchen und dem Fernseher nicht abgeneigt sind.

Neben der Einmalzahlung für den Xiaomi Mi TV P1 schenkt O₂ dir im Rahmen der Aktion die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro. Die Versandkosten von rund 40 Euro kommen jedoch von top. Zu Beginn ergibt sich dennoch nur eine einmalige Zahlung von 50,90 Euro. Berechnet man die Kosten über zwei Jahre, zahlst du 810,66 Euro für das Bundle. Daraus ergeben sich im Hinblick auf den aktuellen Verkaufspreis des Smart TVs (529 Euro) Effektivkosten von gerade einmal 11,74 Euro für das Tarifpaket. Ein echtes Schnäppchen angesichts des regulären Tarifpreises von rund 30 Euro.

Wechselbonus sichern, Vertrag strecken, O₂ TV Option

Noch mehr Sparpotential winkt, wenn du deine alte Rufnummer in den neuen Vertrag mitnimmst. Dann erstattet dir O₂ nämlich insgesamt 100 Euro Wechselbonus – ausgezahlt via 5-Euro-Gutschriften auf den ersten 20 Vertragsrechnungen. Außerdem lässt sich der Vertrag auch auf 36 oder gar 48 Monate anstatt auf 12 Monate abschließen. Dann sinkt die monatliche Grundgebühr entsprechend – dafür gilt der Vertrag länger. Gerade bei einer längerfristigen Anschaffung wie ein Fernseher kann sich ein solches Modell lohnen, wenn gleich die monatliche Ersparnis in diesem Fall eher geringfügig ist.

Wenn du nicht nur die Hardware erneuern, sondern außerdem dein Fernsehprogramm revolutionieren willst, hält O₂ ein weiteres Schmankerl für dich bereit. Ab 4,99 Euro empfängst du mit O₂ TV M über 100 Sender auf dem Xiaomi Mi TV P1, von denen über 90 in HD-Qualität ausgestrahlt werden. Der Dienst ist jederzeit kündbar und auf vier Geräten parallel nutzbar. Den ersten Monat bekommst du geschenkt – ideal, um in den TV-Streaming-Dienst hineinzuschnuppern.

Smart Speaker gratis dazu – schnell sein lohnt sich

Wer sich schnell für das Aktionsangebot entscheidet, bekommt die Xiaomi Mi Smart Speaker Stereo im Wert von rund 100 Euro kostenlos zum Smart TV dazu. Um dir die Lautsprecher zu sichern, musst du das Bundle bis zum 7. Dezember direkt über O₂ bestellen. Sobald du die Ware erhalten hast, musst du die Smart Speaker lediglich über die „Mein O₂“-App die Smart Speaker bis zum 18. Dezember anfordern.