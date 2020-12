Alte Lichterkette? So machst du deinen Weihnachtsbaum trotzdem smart

Den Tannenbaum per App steuern? Das geht. Und zwar nicht mit einer neuen Lichterkette. Auch die alte, noch funktionstüchtige Baumbeleuchtung kannst du wahrhaft smart machen. Das geht ganz einfach mit WLAN-Steckdosen. Einfache Lösungen dafür gibt es etwa von Brennenstuhl – und die sind jetzt bei Saturn im Angebot.

Für knapp mehr als 20 Euro kannst du hier zugreifen und per WLAN steuerbare Steckdosen kaufen. Das Prinzip ist denkbar einfach – und zugleich sinnvoll. Die Lichterkette wird in die Brennenstuhl-Steckdose gesteckt, die mit dem heimischen WLAN verbunden ist.

Alte Lichterkette smart machen: Das sind die Vorteile

Die Verbindung mit dem Netz ermöglicht weitreichendere Steuerungsmöglichkeiten als eine ein- und ausschaltbare Steckdosenleiste. Per WLAN-Steckdose kannst du dem Tannenbaum etwa Routinen zuweisen und Lichterkette nachts etwa selbstständig ausschalten lassen.

Auch kannst du die Steckdose und damit die verbundene Lichterkette bequem von unterwegs steuern. Das mag beim Weihnachtsbaum noch als reine Spielerei abgetan werden. Es lässt sich aber auch ein Sicherheitsaspekt daraus konstruieren. Ein ein- und ausschaltendes Licht im Haus – etwa der Weihnachtsbaum – gaukelt Anwesenheit vor, wenn du gar nicht zu Hause bist. Ein einfacher Schutz vor möglichen Einbrechern.

→ Brennenstuhl WA 3600 Wifi-Steckdose für 23,57 Euro

→ Brennenstuhl WA 3000 Wifi-Steckdose für 22,08 Euro

Das Prinzip der Lichterkette lässt sich auch auf weitere Haushaltsszenarien erweitern. So kannst du selbstredend alle einfachen Hausgeräte per WLAN-Steckdose smart machen. Das beginnt bei der Kaffeemaschine und hört beim Luftreiniger längst nicht auf.

Die smarten Steckdosen von Brennenstuhl sind per App und Zeitschaltuhr, aber auch per Sprachassistenten – Google Assistant und Alexa – steuerbar. So lassen sie sich einfach installieren und in jedes moderne Zuhause eingliedern.

Noch mehr Brennenstuhl bei Saturn

Im Brennenstuhl-Shop bei Saturn gibt es jegliche Arten von innovativen Steckdosen und Zubehör. Von der klassischen Steckdosenleiste über solche, die bereits USB-Ladebuchsen integrieren bis hin zu Sofa-Chargern, die sich beinahe unsichtbar in diverse Möbel einbinden lassen.

Hinweis: Durch den harten Lockdown mussten bei MediaMarkt und Saturn alle Läden schließen. Damit online gekaufte Ware noch sicher vor Weihnachten ankommt, gelten jedoch Fristen. Für kleine Pakete, etwa mit smarten Steckdosen oder Steckdosenleisten, gilt die späteste Frist. Aber auch die endet schon am 18. Dezember (18:00 Uhr).

