Valentinstag-Deal: SIM-Only-Tarif deutlich unter 10 Euro

Der SIM-Only-Tarif Blau Allnet L bietet normalerweise eine Allnet-Flat und 3 GB Datenvolumen. Nun hat der O2-Ableger nochmal draufgesattelt und bietet den Tarif als Blau Allnet L Power mit 5 GB Datenvolumen an. Das Ganze zum Preis von nun 7,99 Euro im Deal zum Valentinstag. Das Angebot ist bis zum 15. Februar gültig.

Der Vorteil beim O2-Discounter ist die einfache Tarif-Struktur und das gänzliche Fehlen von Kostenfallen. Hier erhältst du wirklich das, was draufsteht. Eine Unterscheidung gibt es allerdings: Wählst du den Tarif als Vertrag mit 24 Monaten Laufzeit, gibt es keine Anschlussgebühr. Wählst du hingegen die Variante, die du monatlich kündigen kannst, werden einmalig noch 29,99 Euro Anschlusspreis fällig. Als Überbrückung für nur wenige Monate lohnt sich der Tarif in der Flex-Version also nicht.

SIM-Only: 5 GB LTE für 7,99 Euro – die Tarif-Details

Das enthaltene Datenvolumen kannst du im LTE-Netz von O2 mit bis zu 25 MBit/s verbrauchen. Die Grenze mag im Vergleich zu den Original-Tarifen mickrig erscheinen. Dort sind laut Werbung immerhin bis zu 300 MBit/s möglich. Im Alltag fällt der Speed-Deckel jedoch nicht auf. Selbst HD-Streaming ist bei ausreichender Netzverfügbarkeit auch mit LTE25 noch ruckel- und verlustfrei möglich.

Insgesamt bietet der Tarif diese Eigenschaften und Kosten:

Die nächsthöhere Alternative bietet der 10-GB-Tarif für 10 Euro, den wir in diesem Artikel näher vorstellen. Generell verzichtet Blau als Discounter-Marke noch auf 5G-Zugang. Dieser ist bislang nur den Netzbetreiber-Tarifen selbst vorbehalten – und kostet dadurch ordentlich extra. Bei O2 gibt es 5G-Zugriff sogar erst ab der Tarifstufe Free M beziehungsweise Unlimited Basic. Startpreis für die SIM-Only-Optionen: ab 29,99 Euro.

Mit Handy gibt es übrigens ein anderes interessantes Budget-Angebot bei Blau: Hier zahlst du für Tarif und Smartphone nur 13 Euro pro Monat.