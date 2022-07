Über 800 Teile! Lego-Technic-Set noch gar nicht auf dem Markt – aber schon 35 Prozent günstiger

Während es bei MediaMarkt derzeit einige mehr oder weniger interessante Lego-Technic-Deals gibt, haut der etwas unbekanntere Online-Shop Alternate so richtig auf den Putz. Auch hier gibt es immer viel Lego Technic im Angebot. Jetzt ist ein erst am Montag (1. August) erscheinendes Set radikal reduziert.

Lego Technic 42144 Umschlagbagger: Neu und schon unter 100 Euro

Der Bausatz 42144 „Umschlagbagger“ erscheint zu einem Preis von 129,90 Euro und ist schon seit einigen Tagen vorbestellbar. Mit ihm starten am Montag auch ein Airbus-Helikopter und ein Ferrari Daytona auf dem Markt.

Bei Alternate gibt es den Umschlagbagger aber jetzt im limitierten Sonderangebot für 84,90 Euro. Das sind satte 35 Prozent Rabatt und eine echte Ansage direkt zum Marktstart. Zwar halten Lego-Technic-Sets ihre Startpreise selten lange, sie sind dafür aber langfristig preisstabil bei 20-25 Prozent unter dem UVP. Der Rabatt von 35 Prozent zum Start lässt dabei also wirklich aufhorchen. Ausgeliefert wird dann erst ab Montag – wenn das Set offiziell auf dem Markt startet. Versendet wird kostenlos, die Abgabe ist auf zwei Stück pro Account beschränkt.

Das Angebot zur roten Bagger-Nachbildung ist allerdings in zweierlei Hinsicht beschränkt: Zeitlich hat Alternate einen Countdown geschaltet, in dem das Angebot gültig sein soll. Der endet kommende Woche Donnerstag (4. August). Wenn die zweite Beschränkung nicht wäre: So gilt der Rabatt nur auf eine begrenzte Stückzahl, von der zum Zeitpunkt (Freitagmittag) nur noch rund 70 Prozent verfügbar sind. Womöglich läuft das Angebot deshalb schon am Wochenende aus.

Das limitierte Angebot zum Lego-Technic-Bagger bei Alternate.

Den Airbus-Heli (42145, 2.001 Teile) gibt es zum Start für 199,99 Euro und auch den Ferrari Daytona SP3 (42143, 3.778) kannst du schon bestellen – für satte 419 Euro. Auch sie werden bei Alternate gratis geliefert und ab dem 1. August ausgeliefert.

835 Teile, verschiedene Funktionen

Das Set mit der Kennnummer 42144 bietet einen Umfang von 835 Teilen. Aufgebaut lässt sich der Greifarm des Baggers heben und senken, sowie der Greifer öffnen und schließen. Weitere Funktionen steuerst du direkt per Hand. Eine Motorisierung gibt’s nicht. In der aktuellen Technic-Welt von Lego ist der Umschlagbagger das einzige Set neben dem 2021er-Abschlepp-LKW mit Pneumatik-Steuerung.

Mit einer „Hand-of-God-Lenkung“ an der Stoßstange steuerst du den Bagger an seine Arbeitsstelle, wo du ihn mit vier ausklappbaren Stützen stabilisierst. Der obere Teil lässt sich um 360 Grad rotieren und die Kabine hochfahren. Das Set ist laut Lego 33 cm hoch, 40 cm lang und misst 17 cm in der Breite.

→ Hier geht’s zum Angebot

Lego 42144 Umschlagbagger

Die etwas kleinere Bagger-Alternative findest du im gelben Nachbau 42144 Hydraulikbagger, den es bei Alternate für 29,99 Euro (Gratis-Versand) gibt – zum gleichen Preis bekommst du den aber auch bei Amazon. Hier kannst du dich immerhin auf 569 Teile freuen. Weitere Lego-Sets, die es gerade im Angebot gibt, findest du in diesem Artikel. Und hier listen wir alle 2022 neu erschienenen Lego-Technic-Sets für dich auf.