Über 40 Prozent Rabatt auf Lego Technic: Amazon wirft Sets raus

Lego hat seine zweite Runde an Preiserhöhungen in diesem Jahr erledigt und im zweiten Halbjahr auch in den Läden umgesetzt. Umso wichtiger ist es, auf Rabatte oberhalb der 30- oder sogar 40-Prozent-Marke zu schauen. Alles darunter ist in der Lego-Technic-Welt Alltag und kaum mehr der Erwähnung wert. Doch Amazon hat gerade wieder drei Sets mit mehr als den angesprochenen 30 Prozent Rabatt im Regal und eines knackt sogar die 40er Marke.

Lego Technic 2022 im Überblick: Diese Sets gibt es schon mit Rabatt

Diese drei Lego Technic Sets kommen auf über 30 Prozent Rabatt

Eines der coolsten Sets der vergangenen Technic-Jahre gibt es jetzt für 78 Euro. Denn Amazon streicht satte 35 Prozent vom Listenpreis und gibt dir Dom’s Dodge Charger aus dem „Fast and the Furious“-Franchise an die Hand. Gut 1.000 Teile stecken drin und die meisten davon sind schwarz oder grau. Zusammengebaut ergeben sie das Musclecar aus den Filmen. Das Modell bietet eine Hand-of-God-Lenkung, einen mitlaufenden Motor, Federung und ein Action-Feature. Denn du kannst das Auto „aufbocken“, als ob es gerade den Wheele aus dem Film vollzieht.

Viel kleiner und auch als kleines Geschenk für zwischendurch geeignet ist das nächste rabattierte Modell. Denn mit gut 13 Euro ist die Hürde recht niedrig. Dafür gibt es beim Lego Technic 42135 Monster Jam El Toro Loco ein toll zu bespielendes Set. Das robuste Auto bietet Kindern mit einem Rückzieh-Motor ein tolles Spiel-Feature und ein B-Modell zum Umbauen und Erwachsenen einen Rabatt von 34 Prozent.

El Toro Loco mit B-Modell: Lego Technic 2022

Auch im Lego Technic Jahr 2022 gibt es wieder ein App-gesteuertes Fahrzeug in der 100-Euro-Klasse. Wie schon der Buggy im Jahr 2021 setzt Lego hier auf Offroad-Einsätze. Doch diesmal gibt es keine tollen Gummireifen, sondern einen Kettenantrieb. Der hat den Vorteil, dass man eine Lenkung über die beiden Antriebsmotoren realisieren kann. Das Besondere am Transformationsfahrzeug 42140 ist jedoch, dass es gegen eine Wand gefahren, mit Absicht umkippt und dann ein anderes Chassis zum Vorschein kommt. Dahinter steckt ein Kippmechanismus, der immer das obenliegende Chassis anhebt. Das mit 772 Teilen recht kleine Set kostete zum Start satte 130 Euro, wurde dann noch einmal auf 150 Euro erhöht und ist jetzt für knapp 100 Euro im Angebot. Das macht mit dem neuen UVP eine Rabattierung um 33 Prozent.

Lego 42139 Technic Geländefahrzeug ATV Offroader mit 41 Prozent Rabatt

Aus der 2022er-Kollektion kommt der Lego 42139 Technic Geländefahrzeug ATV Offroader. Das Gefährt kommt bei Amazon auf satte 41 Prozent Rabatt und ist damit der Schnäppchen-King. Das Gesamtpaket ist eines der besten Sets zurzeit. Für etwas über 50 Euro gibt es hier viel Technic-Funktionen und ein klassisches Set zum relativ günstigen Preis. Verbaut sind nämlich nicht nur ein mitlaufender Motor samt Getriebe, sondern auch eine Seilwinde, gleich sechs Federn und mehrere Differenziale. Ein kleines, kompaktes Fest für Fans klassischer und kompakter Technic-Sets.

Diese Sets werden mit einem Trick erst attraktiv

Neben den großen Reduzierungen der eher kleinen Sets, gibt es bei den großen Modellen die Standard-Rabatte der Technic-Welt. Diese vier Sets aus dem Jahr 2022 bekommst du mit Rabatten von 24 bis 30 Prozent: