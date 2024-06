Über 300 Euro geschenkt: Warum sich iPhone-Deals bei Vodafone gerade extrem lohnen

Selten haben sich iPhone-Bundles mehr gelohnt als jetzt bei Vodafone. Der Netzbetreiber schenkt dir beim iPhone 14 oder 15 (inklusive Plus, Pro & Pro Max) jetzt nämlich über 200 Euro, wenn du dir die Apple-Geräte im Bundle mit einem GigaMobil Tarif schnappst. Doch das war noch nicht alles: Auf Wunsch lässt sich der Preis über einen Tauschbonus nochmal drücken! Dadurch sicherst du dir beispielsweise das iPhone 15 im Paket mit dem 50 GB starken GigaMobil M Tarif schon für monatlich nur 51,49 Euro (die ersten 12 Monate, anschließend 61,49 Euro). Wir stellen dir die Aktionen genauer vor und rechnen durch, warum sich die iPhone-Bundles definitiv lohnen.

Über 300 Euro Rabatt? So funktionieren die Spar-Aktionen von Vodafone

Schauen wir uns zunächst die beiden Spar-Aktionen von Vodafone an. Den Anfang macht der starke Willkommensbonus. Bis einschließlich dem 3. Juli bekommst du hierdurch bei Tarif-Bundles mit dem iPhone 14 oder der iPhone 15 Reihe (inklusive Plus, Pro & Pro Max) einen Willkommensbonus von 204 Euro geschenkt. Dieser Rabatt wird automatisch vom Monatspreis abgezogen (pro Monat 8,50 Euro), du musst also nichts weiter machen und sparst von ganz allein.

Hinzu kommt dann noch der Tauschbonus von Vodafone. Wer bereit ist, ein altes Handy abzugeben, kann dadurch den Preis erneut drücken. Vodafone gewährt dir hiermit nämlich einen Preisnachlass in Höhe von 10 Euro pro Monat, für ein ganzes Jahr – zusätzlich zum Restwert des Altgeräts. Diese Option findest du auf der Produktseite unter „Möchtest Du Dein altes Smartphone verkaufen?“. Kombinierst du beide Aktionen, sparst du so insgesamt also über 320 Euro! Doch aufgepasst: Dieser Rabatt gilt nur bei Modellen der iPhone 15 Reihe. Beim iPhone 13 oder 14 (Plus) kannst du durch die Tauschaktion aber immerhin 5 Euro pro Monat extra sparen.

Bundle durchgerechnet: Darum lohnt sich der iPhone-Deal

Nehmen wir den beachtlichen Rabatt am Beispiel eines Tarif-Bundles zum iPhone 15 genauer unter die Lupe. Wenn du von allen Vorteilen Gebrauch machst, zahlst du für die Kombi bestehend aus dem Apple-Handy und dem GigaMobil M Tarif monatlich lediglich 51,94 Euro. Dieser Preis gilt allerdings nur für die ersten 12 Monate. Anschließend ist der Tauschbonus-Rabatt aufgebraucht – du profitierst dann also „nur“ noch vom Willkommensbonus und zahlst dadurch noch 61,94 Euro pro Monat für die verbleibende Mindestlaufzeit. Der einmalige Gerätepreis fürs iPhone 15 liegt übrigens bei nur einem Euro und ist damit ein weiteres Schnäppchen-Indiz. Generell bietet dir der Tarif 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Vodafone sowie eine Allnet-Flat und weitere Vorteile wie das GigaDepot.

Jetzt geht’s ans Eingemachte: Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem iPhone-Bundle Gesamtkosten in Höhe von rund 1.356 Euro an. Zum Vergleich: Bereits das iPhone 15 kostet im Netz – mit Ausnahme einiger eBay-Angebote – derzeit mindestens 779 Euro. Würdest du dir den Vodafone-Tarif dann noch einzeln dazuholen (monatlich 39,99 Euro), müsstest du insgesamt 1.738 Euro blechen. Du sparst durch die Rabatt-Aktionen und den niedrigen Bundle-Preis derzeit also satte 382 Euro!

Übrigens: Internet & Festnetzbestandskunden von Vodafone sowie Personen unter 28 Jahre können obendrein noch von weiteren Vorteilen wie einem abermals gesenkten Preis sowie mehr Datenvolumen profitieren. Die iPhone-Bundles von Vodafone sind derzeit also auf jeden Fall einen Blick wert.

Ebenfalls lohnenswert: Vodafone FamilyCards und CallYa Tarife

Bei Vodafone kann momentan aber auch abseits der coolen iPhone-Bundles fleißig gespart werden. Wer etwa einen extra Vertrag für seine Partner oder den Nachwuchs benötigt, spart bei den FamilyCards noch bis zum 31. Juli ganze 20 Prozent!

→ Vodafone FamilyCards

Ebenfalls lohnenswert sind die beliebten CallYa Tarife von Vodafone. Diesen Prepaid-Verträgen wurde jetzt nämlich ein kostenloses Daten-Upgrade verpasst – und das sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden. So sicherst du dir mit der CallYa Allnet-Flat S etwa schon für nur 9,99 Euro pro Monat 10 GB Datenvolumen im 5G-Netz. Ein weiterer Vorteil ist hierbei neuerdings auch WiFi-Calling. Hiermit kannst du auf Wunsch ein WLAN-Netz für Telefonate nutzen und so deine Erreichbarkeit verbessern. Mehr Infos zu dem praktischen Feature findest du in diesem Artikel.

→ Vodafone CallYa Tarife