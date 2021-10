Neuen Strom- oder Gastarif abschließen, sparen und MediaMarkt- oder Saturn-Gutschein abstauben

Strom– und Gastarife kannst du jetzt auch bei MediaMarkt und Saturn abschließen. Möglich machen es die Tarife-Shops der beiden Handelsketten, in denen es schon lange Handy- und DSL-Verträge gibt – und seit einiger Zeit eben auch Energieversorgungs-Tarife.

Wenn du jetzt über die beiden Händler deinen Gas- oder Stromtarif wechselst, kannst du nicht nur von einem vermutlich zunächst niedrigeren Abschlagspreis profitieren, sondern auch von Extra-Boni, die dir die beiden Shops in Aussicht stellen.

Stromanbieter oder Gastarif wechseln und bis zu 180 Euro MediaMarkt-Gutschein sichern

Die beiden Händler fungieren beim neuen Tarif als Vermittler, die Anbieter kümmern sich um den reibungslosen Wechsel und die Kündigung beim alten Anbieter. On top gibt es von MediaMarkt und Saturn für den Vertragsabschluss auch noch mit Einkaufsgutscheinen für die eigenen Shops als Belohnung. Je nachdem, was du für einen Neuvertrag abschließt, ist hier ein Mehrwert von bis zu 180 Euro Gutscheinwert möglich. Die Maximalwerte:

Gastarif bei MediaMarkt: Bis zu 180 Euro Gutscheinwert

Stromtarif bei MediaMarkt: Bis zu 150 Euro Gutscheinwert

Gastarif bei Saturn: Bis zu 180 Euro Gutscheinwert

Stromtarif bei Saturn: Bis zu 150 Euro Gutscheinwert

Um zu ermitteln, welcher Gutscheinwert für dich drin ist, musst du auf den Rechner-Seiten einen passenden Tarif errechnen. Klar ist auch, je teurer der Tarif ist, umso mehr Gutscheinwert springt für dich heraus. Allerdings werden auch kleine Haushalte schon mit ordentlichen Coupons bedacht.

Im Beispiel eines Zwei-Personen-Haushalts mit geschätztem jährlichem Stromverbrauch von 2.500 kWh mit NRW-Postleitzahl sind hier bereits 100 Euro Gutscheinwert enthalten. Der Rechner spuckte in diesem Beispiel zwei ähnlich teure Stromverträge aus.

→ Stromtarifrechner bei MediaMarkt

→ Stromtarifrechner bei Saturn

Beim Gasanbieter wird der Tarifrechner mit dem Parameter der Wohnfläche gefüttert und errechnet aus dem geschätzten Energieverbrauch in kWh, ebenfalls in Kombination mit der Postleitzahl des Wohnortes, die passenden Tarifbedarfe. Hier gingen wir von 75 Quadratmetern Wohnfläche und einem Jahresverbrauch von 10.5000 kWh aus. Je nach gewähltem Tarif gab es einen 100- oder einen 50-Euro-Gutschein für Saturn dazu.

→ Zum Gastarifwechsel bei MediaMarkt

→ Zum Gastarifwechsel bei Saturn

In beiden Fällen erhielten wir Angebote von E.ON und eprimo – eben verfügbare Energieversorger in unserer Region. Generell sind MediaMarkt und Saturn aber an einen breiten Markt angeschlossen und stellen Angebote von allen möglichen Versorgern dar.

Auch interessant Warum 10 Millionen Haushalte zu viel für ihren Strom bezahlen

Mehr rund ums Thema Energie und Umwelt erfährst du in unserem aktuellen Themenspecial.