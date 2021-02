Beim Smart-Home-Händler tink gibt es neue Angebote mit Rabatten auf zahlreiche Produkte und Marken. Auch Artikel, die sonst eher ausgenommen sind – etwa Sound-Sets von Sonos – sind jetzt reduziert. Bei den Angeboten finden sowohl Einsteiger ins als auch Weiterentwickler ihres Smart Home viele gute Deals. Und wer schon an seinen smarten Garten denkt, dem winken auch viele Einsparmöglichkeiten.

Die Smart Home Week dauert sogar etwas länger als eine Woche. Ende der Aktion ist am 1. März. Das Prinzip von tink ist, dass der Händler sinnvoll zusammenpassende Produkte im Set verkauft. Der Paketpreis ist in der Regel bereits günstiger als die Einzelpreise der verschiedenen Komponenten. Jetzt ist hier sogar noch mehr Ersparnis drin.

Philips Hue: Starterset mit insgesamt 4 Leuchten günstiger

Philips Hue hat sich als beliebter Marktführer in Sachen smarter Beleuchtung etabliert. Wer in eine smarte Haussteuerung einsteigen will, für den eignet sich ein lockerer Start mit einigen smarten Leuchten. So ein Set gibt es bei tink jetzt günstiger:

Für zusammen 114,95 Euro gibt es hier das Philips Hue Starterset „White Ambiance“ mit vier Lampen des Gewindetyps E27, einem Dimmschalter und der zentralen Steuereinheit Hue Bridge. Mit vier Lampen kannst du eine Wohnung oder zumindest einige Zimmer gut von Grund auf ausstatten. Wichtig: Bei den angebotenen Lampen handelt es sich zwar um dimmbare Leuchten, bei denen du neben der Helligkeit auch die Farbtemperatur stufenlos einstellen kannst – aber nur im weißen Bereich. Es handelt sich also nicht um die Hue-Lampen „White & Color Ambiance“, bei denen du auch die Farbe des Lichts einstellen kannst.

→ Zum Hue-Einsteiger-Paket

Aber auch hierzu gibt es Angebote: Mit drei farbig einzustellenden E27-Lampen, Bridge und Dimmschalter kostet das Einsteiger-Set „White & Color Ambiance“ 149,95 Euro.

In den Garten: Netatmo Wetterstation im Set, Bosch Rasenmäher 45 Prozent günstiger

Die Firma Netatmo steht neben Haus-Sicherheits-Technik auch für die Herstellung von Wetterstationen. Die lassen sich längst ins Smart Home einbinden, sind robust bei Wind und Wetter und geben detailliert Auskunft über das Geschehen vor dem Fenster. Jetzt ist die Netatmo Premium Wetterstation mit zusätzlichem Windmesser bei tink im Angebot. Als Paket kosten Wetterstation, Regenmesser und Windmessgerät 239,95 Euro. Das sind 25 Prozent Rabatt gegenüber dem Ursprungs- und Einzelpreis.

Noch ein Deal für draußen: Während der Aktion gibt es den Bosch Indego Connect 400, einen Rasenmäher-Roboter, für 609 Euro. Bei diesem Deal gibt es einen der höchsten Rabatte gegenüber dem UVP des Herstellers: Sonst kostet der Bosch Mähroboter nämlich 1.099 Euro.

Wie gut das Angebot ist, zeigt ein Blick auf den Preisvergleich: Einem regulären Marktpreis von rund 780 Euro steht ein Allzeit-Tiefpreis von 690 Euro gegenüber. Im Angebot bei tink werden beide Marken deutlich unterschritten.

→ Zum Bosch-Mähroboter-Deal bei tink

Weitere Angebote mit Sonos, Bosch, Smart Home und Co.

Sets und Pakete aus verschiedenen Bereichen rund um das smarte Zuhause gibt es während der Aktionstage im Angebot. Das beginnt bei Sicherheits-Technik über Heizungs- und Raumklimasteuerung bis hin zu Entertainment und Audio-Verknüpfung. Hier ist auch und vor allem Sonos ein beliebter Anbieter. Smart Speaker und Soundbars des Herstellers sind während der Angebotsaktion von tink ebenfalls oft günstiger zu haben.

Bei den Entertainment-Angeboten gibt es außerdem noch einen Gutschein für bis zu 6 Monate Gratis-Nutzung von Spotify Premium.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.