Roborock: Am Singles' Day gibt’s starke Rabatte auf viele Produkte – jetzt vormerken

Im Angebot sind bei AliExpress am 11. November zwei Saug-Wisch-Roboter, ein Akku-Handstaubsauger sowie das brandneue Kombi-Gerät Roborock Dyad, ein Nass- und Trockensauger. Die Produkte sind am Singles‘ Day ab 9 Uhr reduziert und gelten nur solange der Vorrat reicht – höchstens jedoch bis zum 13. November um 9 Uhr.

Roborock S7: Dieser Saug-Wisch-Roboter erkennt Teppiche

Im Angebot wird der clevere Saug-Wisch-Roboter Roborock S7 sein. Dieser kann in einem Durchgang Böden wischen und Teppiche saugen. Was ihn hierbei so smart macht? Er erkennt die unterschiedlichen Untergründe und passt seinen Modus automatisch an. Dadurch wischt er Hartböden nass und lässt Teppiche trocken. So musst du dir keine Gedanken mehr um den Hausputz machen – das volle Programm übernimmt der Roboter für dich. Die Bedienung und Programmierung sind dabei übrigens ebenso angenehm. Denn du kannst den Roborock S7 entweder per App steuern oder mittels Sprachbefehl über die gängigen Sprachassistenten. Bei AliExpress wird er für knapp 475 Euro erhältlich sein. Der Euro-Preis ergibt sich dabei aus den tagesaktuellen Wechselkursen, da bei AliExpress stets US-Dollar-Preise angenommen werden. Vormerken lohnt sich hier aber – ein schneller Ausverkauf droht.

S5 Max: Haushalts-Roboter zum Singles‘ Day reduziert

Auch der Roborock S5 Max – ein weiterer Haushalts-Roboter fürs Saugen und Wischen – wird deutlich günstiger erhältlich sein. Der Kombi-Roboter punktet mit einer extrem langen Akkulaufzeit. So kann er mit nur einer Akkuladung bis zu dreimal durch eine 65-Quadratmeter-Wohnung fegen oder gar durch ein ganzes Haus mit 200 Quadratmetern. Ein Grund dafür: Der intelligente Haushaltshelfer berechnet die effizienteste Route für jeden Raum und fährt keine unnötigen Umwege. Die verschiedenen Untergründe erkennt der S5 Max nicht, aber es lassen sich im Vorhinein Wisch-Sperrzonen einrichten, die der Roboter gekonnt umfährt.

Auch dieser smarte Putzroboter lässt sich per App oder Sprachbefehl steuern. Bei AliExpress wird er zum Singles‘ Day für knapp 350 Euro erhältlich sein. Ursprünglich kostet er über 400 Euro. Mehr Infos zum Produkt findest du auf der Hersteller-Seite.

Roborock H7 und Roborock Dyad günstiger

Außerdem rutscht der schlanke und leichte Akkustaubsauger Roborock H7 ins Angebot. Im Gegensatz zu den anderen beiden Produkten musst du hier noch selbst den Staubsauger schwingen. Dafür kommst du damit aber auch problemlos an die Decke oder an Krümel in der Sofafalte. Denn den Sauger kannst du als Handgerät nutzen oder am Teleskopstab für Boden und schwer zugängliche Ecken. Außerdem besticht der Akkusauger durch eine extrem lange Akkulaufzeit von rund 90 Minuten – wodurch du auch bei größerer Wohnfläche keine Putzpausen einlegen musst. Mehr Infos seitens des Herstellers findest du hier. Bei AliExpress ist der Sauger am Singles‘ Day für knapp 343 Euro erhältlich.

Auch für den erst vor kurzem vorgestellten Roborock Dyad gibt’s zum Singles‘ Day direkt ein starkes Angebot. Der handbetriebene Nass-Trocken-Sauger läuft ebenfalls per Akku und kann sowohl wischen als auch saugen. Über eine Anzeige erkennst du, wie verschmutzt der Boden unter dir wirklich ist und weißt so, wo du noch ein zweites Mal drüberfahren musst. Bei AliExpress ist das Kombi-Gerät am 11.11. für knapp 354 Euro erhältlich. Mehr zum Roborock Dyad erfährst du auch auf der Herstellerseite zum Gerät.