Nur für kurze Zeit: Xiaomi Watch S1 Active für 105 Euro

Neben der bekannten Apple Watch und den smarten Uhren von Samsung, erfreuen sich auch die Smartwatches von Xiaomi relativ großer Beliebtheit. Und bis Freitagvormittag (6.1., 9 Uhr) gibt’s die Xiaomi Watch S1 Active im Angebot für nur 105 Euro bei MediaMarkt.

Xiaomi Watch S1 Active: Das kann die Smartwatch

Die Xiaomi Watch S1 Active richtet sich, wie der Name schon sagt, vor allem an Sportinteressierte. Passend dazu hat die Uhr nicht nur GPS, sondern besitzt auch Funktionen zur Puls- und Blutsauerstoffmessung sowie fast 120 Fitness-Modi. Das runde 1,43 Zoll AMOLED-Display überzeugt mit einer guten Auflösung und durch den Umgebungslichtsensor kann die Helligkeit stets den Gegebenheiten angepasst werden – optimal, wenn man draußen beispielsweise zum Joggen unterwegs ist. Und auch bei Regen musst du dir keine Sorgen machen, denn die Smartwatch ist wasserdicht (5 ATM). In unserem Test haben wir die Xiaomi Watch S1 Active übrigens auf Herz und Nieren überprüft. Wenn du also noch mehr über das Gerät erfahren möchtest, lohnt sich ein Blick hinein.

Bei MediaMarkt kommst du aktuell für nur 105 Euro an die Smartwatch von Xiaomi. Ein guter Preis, der momentan im Netz ungeschlagen ist. Doch Vorsicht: Das Angebot gilt nur 24 Stunden bis zum 6. Januar um 9 Uhr. Schlag also lieber schnell zu, wenn du die Xiaomi Watch S1 Active günstig ergattern möchtest.

→ Xiaomi Watch S1 Active für 105 Euro