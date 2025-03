Über 150 Euro Rabatt bei Amazon: Kompaktes Rudergerät zum Sonderpreis

Egal, ob Muskelaufbau oder Ausdauertraining und ob Beine, Rücken oder Arme – mit einer Rudermaschine trainierst du all dies und noch vieles mehr. Gleichzeitig ist das Ganze bei richtiger Ausführung auch schonend für die Gelenke. Einzige Nachteile: Ein Rudergerät ist meist nicht günstig und benötigt in der Regel ziemlich viel Platz. Doch genau diese zwei Punkte entfallen bei dem kompakten MOBI FITNESS „Luka“ Rudergerät.

Ein spannendes Rudergerät – für Anfänger & Fortgeschrittene

Deinem Ganzkörper-Workout steht mit dem Rudergerät nichts im Weg. Laut des Herstellers kannst du hiermit nämlich bis zu 85 Prozent deiner Muskelgruppen beanspruchen und so reichlich Muskeln aufbauen, Fett verbrennen und deine Ausdauer verbessern.

Gleichzeitig musst du als kompletter Ruder-Neuling aber ebenfalls keine Sorgen haben. 40 Widerstandsstufen stehen zur Auswahl und lassen dich ganz entspannt mit deinem neuen Training beginnen. Fortgeschrittene schalten hingegen die höheren Stufen an und bringen sich an die Leistungsgrenze. Gesteuert wird das Ganze über den integrierten LED-Bildschirm. Hier werden dir auch Trainingsdaten in Echtzeit angezeigt. Und auf Wunsch kannst du das Rudergerät auch per Bluetooth und MOBI FITNESS App mit deinem Smartphone koppeln und so deine Trainingsfortschritte unterwegs überprüfen.

Beim „Luka“-Rudergerät wird übrigens auf eine elektrische Magnetsteuerung gesetzt, wodurch Bewegungen stets flüssig, aber auch stabil gehen sollen. Gleichzeitig verspricht der Hersteller ebenfalls ein leises Training unter 25 dB. Dadurch kannst du beim Rudern etwa problemlos etwas am TV schauen.

Senkrecht aufgestellt verbraucht das Rudergerät nur wenig Platz

Einer der wichtigsten Punkte ist jedoch vor allem die hohe Flexibilität: Das Rudergerät soll in nur 30 Minuten aufgebaut sein und ist anschließend keinesfalls im Weg. Es lässt sich nämlich ganz easy aufstellen und benötigt dann lediglich 0,3 m². In Kombination mit den Transportrollen kannst du die etwa 28 kg schwere Maschine also vor und nach dem Training einfach wieder verstauen.

Und wie steht es um den Preis? Der wird bei Amazon dank der Frühlingsangebote aktuell gewaltig gedrückt. Wenn du beim Kauf den Code 2BB2IQR4 angibst, drückst du den Preis nämlich von fast 600 auf nur noch 429,99 Euro. Du sparst also satte 170 Euro und der Versand ist obendrein kostenfrei. Wer also schon immer mit einem Rudergerät geliebäugelt hat oder jetzt Interesse an der vielseitigen Sportmaschine hat, sollte sich das aktuelle Amazon-Angebot unbedingt genauer ansehen.

Eine wichtige Sache noch vor dem Kauf: Das Rudergerät ist nur für Personen bis 1,95 m Körpergröße geeignet und besitzt eine Belastungsgrenze von 125 kg.

