Geniales MediaMarkt-Bundle aufgetaucht

Samsung Galaxy A26 5G für einmalig 99,99 Euro

O2-Tarif mit 30 GB & Allnet-Flat für 9,99 Euro pro Monat

MediaMarkt-Angebot im Schnell-Überblick

Wir verlieren am besten gar nicht viel Zeit, denn wie lange der neue MediaMarkt-Deal noch gültig ist, ist unklar. Das Bundle besteht aus folgenden zwei Teilen.

Samsung-Handy für rund 100 Euro

MediaMarkt verkauft hier das Samsung Galaxy A26 5G für einmalig nur 99,99 Euro, plus 5,95 Euro für den Versand. Zum Vergleich: Einzeln im Netz müsstest du eigentlich fast 200 Euro für das Smartphone zahlen.

O2-Tarif für 9,99 Euro pro Monat

Hinzu kommt der O2 Blue XS Tarif für lediglich 9,99 Euro pro Monat. Dieser bietet dir trotz des kleinen Preises immerhin 20 GB im 5G-Netz des Betreibers, mit einer guten Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS ist ebenfalls enthalten und auch kostenloses EU-Roaming ist natürlich inklusive. Neben der Monatsgebühr kommen einmalig noch weitere 39,99 Euro als Anschlusspreis dazu. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Gut zu wissen: Auch ohne das Samsung-Handy kostet der O2-Tarif im Netz bei anderen Anbietern nicht weniger. Du zahlst also monatlich keinen Aufpreis für das A26. Du bekommst also nicht nur einen rundum günstigen 5G-Tarif, sondern tatsächlich ein Samsung-Gerät für rund 100 Euro dazu.

4 von 5 Sterne: Darum ist das Galaxy A26 für rund 100 Euro eine gute Wahl

Mit dem Samsung Galaxy A26 holst du dir hiermit ein gelungenes Samsung-Gerät für den Alltag. Bei uns im Test konnte das Handy nicht ohne Grund mit starken 4 von 5 Sternen abschneiden und meinen Kollegen Rubens voll und ganz überzeugen.

Allen voran das 6,7 Zoll Super-AMOLED-Display bietet FullHD+ (2.320×1.080 Pixel) und eine Bildwiederholrate von 120 Hz, was für flüssiges Scrollen und geschmeidige Animationen sorgt. Gleichzeitig sorgt der Samsungs Exynos 1380 mit 6 GB für eine ausreichende Leistung im Alltag, während der Akku, je nach Nutzung, durchaus einen kompletten Tag durchhalten kann.

Ein echter Pluspunkt: Die 128-GB-Speicher können per microSD problemlos erweitert werden. Dadurch hast du garantiert genug Platz für all deine Bilder, Videos und Dateien. Fotos knipst du dabei rund um die 50-MP Hauptkamera, welche für die meisten Nutzer absolut ausreichen sollte. Ebenfalls stark: Samsung verspricht Updates bis 2031 – du kannst es also noch einige Jahre nutzen.

