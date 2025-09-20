Die Zeit läuft ab: Bei diesen 6 Apps muss man sofort zugreifen

Sowohl Googles Play Store als auch Apples App Store umfassen unzählige Apps, von denen einige kostenlos, andere jedoch kostenpflichtig angeboten werden. Das ist kein allzu großes Geheimnis. Was viele jedoch nicht wissen oder nicht beachten: Oftmals lassen sich auch kostenpflichtige Vollversionen im Rahmen eines Angebots ohne Bezahlung herunterladen. Wir haben einige besonders interessante Gratis-Apps für dich herausgesucht.

Diese Pro-Apps sind aktuell kostenlos (Android)

Shortcut Maker – App Shortcuts ( 0,69 Euro ) – Mit dieser App lassen sich Verknüpfungen zu beliebigen Apps und vor allem zu Smartphone-Funktionen erstellen. Will man etwa eine Verknüpfung zur Einstellung „Sperrbildschirm“ oder zu „Mobile Netzwerke“, ist beides mit nur wenigen Klicks erledigt. Zudem lassen sich die Verknüpfungen optisch personalisieren. (3,8 Sterne, 622 Bewertungen)

) – Mit dieser App lassen sich Verknüpfungen zu beliebigen Apps und vor allem zu Smartphone-Funktionen erstellen. Will man etwa eine Verknüpfung zur Einstellung „Sperrbildschirm“ oder zu „Mobile Netzwerke“, ist beides mit nur wenigen Klicks erledigt. Zudem lassen sich die Verknüpfungen optisch personalisieren. Bagatur Schach-Engine ( 4,89 Euro ) – Bei dieser App handelt es sich um ein eher minimalistisches Schachspiel, das auf der Open-Source-Schach-Engine Bagatur basiert. Diese ist für eine Schach-Engine vergleichsweise schwach, soll laut den Entwicklern jedoch auch Großmeister besiegen können. Wohl aus diesem Grund bietet die App 16 Schwierigkeitsstufen. (3,9 Sterne, 205 Bewertungen)

) – Bei dieser App handelt es sich um ein eher minimalistisches Schachspiel, das auf der Open-Source-Schach-Engine Bagatur basiert. Diese ist für eine Schach-Engine vergleichsweise schwach, soll laut den Entwicklern jedoch auch Großmeister besiegen können. Wohl aus diesem Grund bietet die App 16 Schwierigkeitsstufen. Was kann ich ausgeben? Premium ( 3,39 Euro ) – Diese Anwendung ermöglicht es dem Nutzer, stets einen Überblick über seine Finanzen zu behalten. Das wohlgemerkt inklusive zahlreicher praktischer Grafen und Diagramme. Selbst ein Dark-Mode ist vorhanden. Dennoch sollten Nutzer vorsichtig sein. Denn im Endeffekt teilen sie sensible Informationen mit unbekannten App-Anbietern. (3,8 Sterne, 2.170 Bewertungen)

Diese Premium-Apps sind zurzeit gratis (iOS)

Déjà Vu Photos ( 1,99 Euro ) – Mit dieser App lässt sich das Smartphone in eine Zeitmaschine verwandeln. Denn das Tool umfasst unzählige alte Fotos aus Archiven. Damit und mithilfe der iPhone-Kamera sowie –GPS erstellt es eine Augmented-Reality-Erfahrung, bei der sich die alten Bilder unmittelbar mit der aktuellen Realität vergleichen lassen. Eine optische Reise in die Vergangenheit, sozusagen. (keine Bewertungen)

) – Mit dieser App lässt sich das Smartphone in eine Zeitmaschine verwandeln. Denn das Tool umfasst unzählige alte Fotos aus Archiven. Damit und mithilfe der iPhone-Kamera sowie –GPS erstellt es eine Augmented-Reality-Erfahrung, bei der sich die alten Bilder unmittelbar mit der aktuellen Realität vergleichen lassen. Eine optische Reise in die Vergangenheit, sozusagen. Math Central ( 0,99 Euro ) – Obwohl das Icon an einen Taschenrechner erinnert, handelt es sich bei dieser App in Wahrheit um ein Tool, das deine mathematischen Kenntnisse testen und verbessern soll. Die dazugehörigen Fragen werden dabei zufällig generiert und wiederholen sich nicht. (keine Bewertungen)

) – Obwohl das Icon an einen Taschenrechner erinnert, handelt es sich bei dieser App in Wahrheit um ein Tool, das deine mathematischen Kenntnisse testen und verbessern soll. Die dazugehörigen Fragen werden dabei zufällig generiert und wiederholen sich nicht. Hundeführer 2 PRO ( 1,99 Euro ) – Wer auf der Suche nach dem perfekten Hund ist oder einfach mehr über unsere vierbeinigen Gefährten erfahren möchte, der ist mit dieser App gut beraten. Bilder, zahlreiche gut sortierte Infos, eine Filter-Funktion – das alles und noch mehr gibt es jetzt gratis. (4,6 Sterne, 134 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf musst du achten

Alle oben aufgeführten Anwendungen waren zum Zeitpunkt der Anfertigung des Artikels kostenfrei verfügbar. Leider geben die Entwickler nur selten an, wie lange das Angebot anhält. Falls dir eine App gefällt, solltest du diese daher zeitnah herunterladen.

Vor dem Download der kostenlosen Apps empfiehlt es sich jedoch, sich die jeweiligen Seiten im Play Store oder dem App Store genauer anzusehen. Denn manche Programme beherbergen unterschiedliche Stolpersteine.

In-App-Käufe und Werbung

In der Regel finden sich In-App-Käufe und Werbung eher bei kostenlosen Anwendungen, doch auch Vollversionen bleiben oftmals nicht verschont – unabhängig davon, ob diese kostenlos oder kostenpflichtig heruntergeladen wurden. Das ist vorwiegend dann relevant, wenn es sich bei dem heruntergeladenen Programm um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist. In solchen und ähnlichen Fällen kann eine der folgenden Kindersicherungen helfen:

App-Berechtigungen

Manche Anwendungen rentieren sich, indem sie Nutzerinformationen sammeln und diese etwa weiterverkaufen. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, solltest du darauf achten, dass du Apps nur die Berechtigungen gewährst, die diese zum Funktionieren benötigen. Ein Wecker benötigt in der Regel keinen Zugriff auf die Kamera oder deine Kontakte, während eine Taschenlampe deine Standortdaten nicht zu interessieren braucht.