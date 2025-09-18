Akkus schwellen an! Wie sicher ist dein Google-Handy?

Profilbild von Jade Bryan Jade Bryan
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Googles Smartphones werden oft für ihre lange Software-Unterstützung und die zuverlässigen Kameras gelobt. Doch ganz ohne Kompromisse kommen sie nicht aus – vor allem beim Thema Akkuqualität. In letzter Zeit häufen sich Berichte über Probleme mit aufgeblähten Batterien.
Akku aufgebläht
Akkus schwellen an! Wie sicher ist dein Google-Handy?Bildquelle: User 7734289659327839524 / Google
  • Teilen

Auch andere Hersteller wie Samsung hatten bereits Probleme mit geschwollenen Akkus. Nun scheint Google an der Reihe zu sein. Auf dessen Support-Foren und bei Reddit melden sich zunehmend Besitzer von Pixel 7 und Pixel 7 Pro mit beunruhigenden Erfahrungen. Im Zentrum der Probleme stehen aufgeblähte Akkus. Diese führen dazu, dass sich Bildschirme lösen oder die Rückseite nach außen wölbt. Erste Fälle stammen bereits aus Juli und August 2025, doch in den vergangenen Wochen sind weitere Berichte hinzugekommen.

Pixel-7-Geräte entwickeln aufgeblähte Akkus

Ein Nutzer zeigte, dass sich beim Pixel 7 Pro die Vorderseite bereits vom Rahmen gelöst hatte. Ein anderer berichtete von einem Riss um die große Kameralinse, verursacht durch den Druck des aufgeblähten Akkus. In einem weiteren Fall begann sich das AMOLED-Panel am unteren Rand abzulösen. Laut dem Besitzer passierte dies schleichend, bis das Display schließlich ganz herausgedrückt wurde.

Beim Durchstöbern der Plattformen tauchen außerdem Klagen über ungewöhnliches Akkuverhalten auf. Manche berichten von stark nachlassender Kapazität und Überhitzung, selbst bei normaler Nutzung.

Die Ursache dürfte meist ein stark beanspruchter Akku sein. Die Pixel-7-Reihe kam vor fast drei Jahren auf den Markt – viele Geräte haben inzwischen unzählige Ladezyklen hinter sich und zeigen deutliche Verschleißerscheinungen.

Risiko von Feuer und Explosion

Besonders gefährlich ist die physische Verformung der Akkus. Ein aufgeblähter Akku kann im schlimmsten Fall Feuer fangen oder explodieren. Unter den großen Android-Herstellern scheint dieses Problem bei Googles Pixel-Geräten zuletzt häufiger aufzutreten als bei Marken wie Samsung oder Xiaomi.

Besitzern des Pixel 7a dürfte das bekannt vorkommen. Anfang des Jahres erweiterte Google ein Reparaturprogramm und bot betroffenen Nutzern kostenlose Akkutauschs an – für viele eine Lösung des Problems.

Akku in Flammen
Jetzt weiterlesen
Akkus fangen Feuer! Beliebter Hersteller startet Rückruf

Welche Lösungen gibt es für Pixel-7-Besitzer?

Bisher sind die Maßnahmen für Pixel 7 und Pixel 7 Pro uneinheitlich und hängen vom Einzelfall ab. Viele Geräte sind mittlerweile außerhalb der Garantie. Einige Nutzer haben den Akku bereits auf eigene Kosten austauschen lassen.

Mit wachsender Sorge könnte Google demnächst reagieren und ein offizielles Reparaturprogramm starten. Unklar ist jedoch, wie dabei Geräte berücksichtigt werden, die durch den Akkuschaden zusätzlich defekte Displays oder verzogene Gehäuse aufweisen.

Auch das Pixel 6a war zuvor von akkubedingten Risiken wie Überhitzung oder Feuer betroffen. Damals reagierte Google ebenfalls mit einem Reparaturprogramm samt kostenlosem Akkutausch.

Ob die Probleme in neueren Modellen wie dem Pixel 8, Pixel 9 oder Pixel 10 endgültig gelöst wurden, bleibt abzuwarten. Viele hoffen, dass Google inzwischen hochwertigere Akkus verbaut.

Digitales Kfz-Nummernschild in Deutschland
Jetzt weiterlesen
Deutschland-Start: Kommt das digitale Nummernschild?

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Back Market verkauft generalüberholte Smartphones
Smartphone
Wir können Handys auch viel günstiger bekommen – aber wir wollen nicht
Die Rückseite des Gehäuses vom iPhone 17 Pro
Apple
Mehr als nur iPhone 17: Diese Neuheiten nach Apples Event solltest du kennen
Apps kostenlos
Apps und Software
Jetzt kostenlos: Android- und iOS-Nutzer sparen 15 Euro
Smartphone
Motorola setzt neue Maßstäbe in der Mittelklasse: Neue Smartphones präsentiert
Apps und Software
Plötzlich kostenlos: Google verschenkt großartige Software im Wert von 220 Euro
Samsung
Zukünftiger Preis-Leistungs-Sieger? Samsung Galaxy S25 FE vorgestellt
Handys
Unglaublich genau: An der Art, wie du dein Handy hältst, erkennt man deine Schwächen
Google
Google warnt Gmail-Nutzer: Das solltest du jetzt dringend tun
Android
Bald entscheidet Google, welche Apps du auf deinem Handy installieren darfst