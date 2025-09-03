Unglaublich genau: An der Art, wie du dein Handy hältst, erkennt man deine Schwächen

In einer Hand mit dem Daumen auf dem Display herumwischend oder in beiden Händen mit beiden Daumen tippend? Menschen halten ihr Handy ziemlich unterschiedlich in der Hand. Und das sagt viel über die Persönlichkeit einer Person aus. Diese vier Handy-Charaktere gibt es.
Ob in der Bahn oder auf der Straße, ob Freunde oder Familie: Immer wieder stellt man selbst fest, dass es Menschen gibt, die ihr Handy anders in der Hand halten, als man selbst. Doch hat eine bestimmte Haltung Vorteile? Oder hat es etwas damit zu tun, wie und wann wir gelernt haben, ein Handy zu halten? Im Grunde ist es nur die eigene Persönlichkeit, die die Vorliebe einer bestimmten Handy-Haltung definiert, wie Langzeitstudien zeigen. Dabei gibt es die folgenden vier Möglichkeiten. Und das sagen sie über den Charakter einer Person aus.

Handy in einer Hand, Daumen zur Bedienung

Wenn du dein Handy in einer Hand hältst und mit dem Daumen der gleichen Hand bedienst, bedeutet das, dass du ein sorgloser, glücklicher und selbstbewusster Mensch bist. Du beschwerst dich selten über etwas im Leben und hast Vertrauen in dich selbst. Du gehst gerne auch mal ein Risiko ein, um ans Ziel zu kommen. Doch nicht immer hast du Glück. Deine Unbesorgtheit und die damit verbundenen Risiken können auch mal nach hinten losgehen.

Smartphone mit dem Zeigefinger bedienen

Was sind das für Menschen, die das Handy in einer Hand halten und es mit dem Zeigefinger der anderen Hand bedienen? Meist sind es Personen mit einer lebhaften Vorstellungskraft und originellen Ideen, die sich aber auch zurückziehen und isolieren möchten, um neue Energie zu tanken. Während diese Charaktere online überwiegend extrovertiert sind, sind sie in Beziehung in der Realität aber oft schüchtern.

Handy zwischen beiden Händen

Wenn du dein Handy fest zwischen beiden Händen hältst und mit beiden Daumen bedienst, bist du ein analytischer Mensch, der schnell passende Lösungen für Probleme findet. Gleichzeitig hast du eine genussvolle und energiegeladene Persönlichkeit. Während du bei wichtigen Diskussionen ernst bist, kannst du bei eher belanglosen Themen kindisch und lustig sein. Außerdem kannst du nur schwer „Nein“ sagen.

Das Smartphone in beiden Händen, aber nur ein Daumen steuert

Hältst du dein Handy mit beiden Händen fest, aber nur der Daumen einer Hand verrichtet die Arbeit, bist du intelligent, intuitiv und pragmatisch. Du kannst außerdem den Charakter eines anderen Menschen ziemlich gut entschlüsseln, bist einfühlsam und fürsorglich. Dafür gehst du nicht gerne Risiken ein und bist eher vorsichtig.

Mitreden

2 KOMMENTARE

  1. Nutzerbild Karl

    Ich finde diese Einteilung nicht nur unnötig und fehl am Platz Gerade auch weil es sehr von Situation zu Situation unterschiedlich sein kann und es auch meiner Ansicht nach von der Größe des Gerätes abhängt oder ich bin einfach keiner von diesen Schubladen die ihr hier aufmacht.

    Antwort
  2. Nutzerbild David

    komplett schwachsinnig. ich halte es immer unterschiedlich. ausser mit einer Hand und gleichem Daumen, dazu ist meine Hand zu klein hat also nichts mit mir zu tun.

    Antwort

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

