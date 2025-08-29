Der nächste Lügen-Skandal: Beliebter Handy-Hersteller beim Betrug erwischt

Profilbild von Blasius Kawalkowski Blasius Kawalkowski
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Es ist nicht das erste Mal, dass ein Handy-Hersteller lügt, um seine Verkaufszahlen anzukurbeln. Nach Samsung, Nokia und Huawei wurde jetzt ein weiterer Smartphone-Produzent dabei erwischt, wie er seinen Kunden einen Bären aufbinden wollte.
Das Nothing Phone 3 - ein weißes Handy
Der nächste Lügen-Skandal: Beliebter Handy-Hersteller beim Betrug erwischtBildquelle: Timo Brauer / inside digital
  • Teilen

Es kommt immer wieder vor, dass Handy-Hersteller bei Marketing-Strategien und der Werbung für ihre Produkte einen Schritt zu weit gehen. Samsung etwa trickste bei Mond-Fotos, indem die Software das Motiv stark simulierte oder das Foto nachbearbeitet wurde, um ein besseres Ergebnis vorzutäuschen. Auch Huawei veröffentlichte ein Werbefoto für ein Smartphone (das P9), das angeblich die Fähigkeiten der Smartphone-Kamera zeigen sollte. War dann aber doch mit einer 3.500 Euro teuren Kamera und Profiobjektiv geschossen. Und auch Nokia war in einen ähnlichen Skandal verwickelt. Als man 2012 die Bildstabilisierung der Kamera des Lumia 920 in einem Video demonstriert hatte. Später stellte sich heraus: Die Szene wurde mit Profi-Equipment gedreht und fälschlicherweise so dargestellt, als sei sie mit dem Lumia aufgenommen worden. Und nun folgt die nächste Lüge.

Handy-Hersteller spricht von „Versehen“

Wer im Laden das neue Phone (3) von Nothing in die Hand nimmt, kann sich von der Kameraqualität beeindrucken lassen. Makellose Schwarzweißporträts, glänzende Autolichter und gestochen scharfe Szenen laufen über Demo-Geräte am Verkaufsstand. Nur: geschossen wurden die Bilder nicht mit dem Handy. Sondern mit klassischen Digitalkameras – von Profis.

Die US-amerikanischen Magazine The Verge und Android Authority haben nachgehakt. Und fanden heraus: Die Bilder auf den Demo-Handys waren schlicht Stockfotos. Eines davon, das Porträt einer jungen Frau, stammt aus dem Jahr 2023, aufgenommen von einem Fotografen und über die Plattform Stills verkauft. Das Phone (3) gab es damals noch gar nicht.

Das perfekte Selfie: Diese 5 Tipps sollte jeder kennen

Auch das Bild eines Scheinwerfers – laut Nothing ein Showcase für die neue Kameralinse – kam nicht aus dem Handy. Fotograf Roman Fox bestätigte: Ja, das Foto ist von ihm. Nein, er hat es nicht mit dem Phone (3) aufgenommen, sondern mit einer spiegellosen Systemkamera. Ebenfalls 2023.

Schöne Platzhalter

Nothing-Mitgründer Akis Evangelidis musste einräumen, was längst klar war. Auf X erklärt er, die Bilder seien nie als echte Handy-Aufnahmen gedacht gewesen. Platzhalter, die durch echte Fotos ersetzt werden sollten – nur sei das „versehentlich“ nicht passiert. Nun will das Unternehmen die Demo-Geräte updaten und echte Phone-(3)-Aufnahmen zeigen. Evangelidis: „Wir führen auch interne Untersuchungen durch, um sicherzustellen, dass sich ein solches Problem nicht wiederholt. Dies war ein bedauerliches Versehen, und ich möchte betonen, dass es keine böse Absicht war.“

Fotografieren mit dem Handy: 7 Regeln, die deine Bilder deutlich besser machen

Es wäre vermutlich einfacher gewesen, Platzhalter zu benutzen, die etwas Banales zeigen oder einfach ein Symbol sind. Dass man dafür Fotos von Profis genutzt hat, war mindestens laienhaft. Zumal Beispiele aus der Vergangenheit zeigen: Handy-Hersteller haben schon immer versucht, ihre Smartphones besser aussehen zu lassen, als sie womöglich sind. Dabei sind die Kameras des Nothing Phone 3 im Grunde gut, wie unser Test zeigt.

Perfekte Fotos mit dem Handy: 10 Tipps für erstaunliche Bilder
Jetzt weiterlesen
Mit dem Handy fotografieren: 10 geniale Tipps für perfekte Bilder

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Angriff auf ein Smartphone (Symbolbild).
Cybersecurity
Banking-Trojaner erreicht Deutschland: Apps im Play Store dienen als Wirt
Das neue Pixel 10
Google
Deutsche Nutzer gehen leer aus: Auf diese neuen Google-Features musst du verzichten
Donald Trump sitzt an seinem Schreibtisch und schaut verwirrt auf sein Handy, im Hintergrund Fahnen.
Politik
Von wegen "Made in America" – Dieses Handy ist eine Luftnummer!
Google
Klatsche für Google: Das muss sich auf Android-Smartphones ändern
Smartphone
Neues Label: Auf dieses Handy-Kennzeichen musst du jetzt unbedingt achten
Android
Neue Funktion: Wer ein Android-Handy hat, wird sie oft benutzen
Google
Alle Farben, Modelle und Preise: Google Pixel 10 Serie angeschaut
Verbraucherschutz
Kann quasi jeder gebrauchen: Dieser Service schützt vor teuren Doppelkäufen
Xiaomi
Endstation Update: Xiaomi verabschiedet sich von diesen Smartphones