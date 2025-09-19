Ab sofort erhältlich: Warum du das iPhone 17 Pro Max nicht im Apple Store kaufen solltest

Endlich kannst du dir das neue iPhone 17 Pro Max bestellen. Hierbei bekommst du nicht nur das beste iPhone, sondern auch den derzeit größten Bildschirm in einem Apple-Smartphone. Wenn du gern stundenlang auf großer Fläche streamst, mobile Games zockst oder perfekte Fotos willst, ist es das ideale iPhone für dich. O 2 hat jetzt ein Paket mit einem großen Tarif geschnürt, der dich auch unterwegs bestens mit mobilem Internet versorgt.

Ab sofort bestellbar: iPhone 17 Pro Max ist „Pro“ in jeder Hinsicht

Das iPhone 17 Pro Max ist das beste Smartphone, das Apple bisher auf den Markt gebracht hat – natürlich wollen es daher auch viele ihr Eigen nennen. Und ab sofort ist das Apple-Smartphone mit 6,9 Zoll großem OLED-Display und elegantem Aluminium Unibody bestellbar. Neben einem brillanten 120-Hertz-Display kannst du dich dank Apple A19 Pro und 12 GB RAM auf eine reibungslose Nutzererfahrung freuen. Und eine erstklassige Triple-Kamera mit je 48-MP-Auflösung – auch bei der Telekamera – sorgt für hervorragende Fotos.

Dazu bekommst du bei O 2 jetzt den O 2 Mobile M Tarif mit 30 GB+ Datenvolumen im Bundle dazu. Der liefert einerseits 30 GB im 5G-Netz von O 2 . Cool ist: Das Datenvolumen wächst dank Grow-Vorteil mit jedem Jahr um 5 GB im Monat an. Andererseits sind hier eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS sowie EU-Roaming inklusive. Dadurch kannst du dein iPhone 17 Pro Max unterwegs ideal für Social Media, Musikstreaming und Co. nutzen. Es lässt sich aber natürlich ebenso jeder andere O 2 -Vertrag mit dem neuen iPhone kombinieren, solltest du etwa mehr Datenvolumen benötigen. Praktisch hier: Ab dem Mobile L Tarif winkt dir zusätzlich noch ein Bonus in Höhe von 150 Euro. Die Monatskosten sind dafür aber natürlich nochmal höher.

Die Kosten auf einen Blick

Für das Gerät und den Tarif zahlst du beim Bundle mit dem Mobile M bei einer Laufzeit von 36 Monaten monatlich 62,99 Euro. Dazu kommen einmalige Kosten in Höhe von 45,98 Euro für die Geräteanzahlung, Versandkosten und den Anschlusspreis. Du umgehst also hohe Einmalkosten, die beim iPhone 17 Pro Max ohne Tarif sonst bei deutlich über 1.000 Euro liegen. Der O 2 -Preis gilt allerdings nur für die Variante mit 256 GB Speicherplatz. Alternativ kannst du es aber auch mit mehr Speicher und in anderen Farben bestellen. Weiterhin kannst du die Laufzeit auch auf 24 Monate verkürzen. Dann steigen die monatlichen Kosten jedoch deutlich an.

Ein echter Vorteil bei O 2 : Sobald dein Gerät abbezahlt ist, sinken deine Monatskosten durch den O 2 Pay Stop automatisch wieder auf den Normalpreis. Solltest du also nach der Mindestlaufzeit nicht kündigen, droht keine fortlaufende Kostenfalle.

