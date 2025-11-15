MediaMarkt verkauft LG-TV mit 144 Hz jetzt 65 Prozent billiger und so günstig wie noch nie

Es ist Zeit für einen neuen Fernseher? Dann solltest du jetzt bei MediaMarkt vorbeischauen, denn hier ist ein Top-Gerät von LG mit QNED-Technik und vielen weiteren Features satte 65 Prozent reduziert. Das musst du wissen.
Im Angebot ist der LG QNED evo 65QNED93A6A TV mit 65-Zoll-Bildschirmdiagonale. Der Smart-TV punktet unter anderem mit der fortschrittlichen QNED-Technik, die für glasklare Bilder und lebendige Kontraste sorgt. Durch HDR10 wird das Bild zusätzlich verbessert. Auch für actionreiche Filme oder Gaming ist der Fernseher perfekt – dank 144 Hz entsteht keine Bewegungsunschärfe und alles wirkt flüssig.

65 Prozent Rabatt: So gut ist der TV-Deal!

Von dem UVP (2.299 Euro) zieht MediaMarkt jetzt 65 Prozent ab und verkauft den LG-Fernseher so für nur 799 Euro. Der Versand ist kostenlos. Damit hat MediaMarkt nicht nur den besten Preis auf dem Markt, sondern auch in der Vergangenheit war das Gerät noch nie so günstig wie jetzt (siehe Preisvergleich und -verlauf). Alternativ kannst du dir den Fernseher auch in 55 Zoll oder mit einem größeren Bildschirm kaufen – auch diese Modelle sind jeweils stark reduziert.

LG QNED TV
LG 65QNED93A6A QNED evo TV Ab 799,00 €
Der LG 65QNED93A6A QNED evo TV überzeugt vor allem durch ein brillantes Bild, eine hohe Bildwiederholrate und jetzt auch durch einen kleinen Preis.
Zum Angebot!

