Amazon haut 55-Zoll 4K-Fernseher für 299 Euro raus

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
2 Minuten
Bei Amazon kommst du aktuell überraschend günstig an einen Marken-Fernseher mit 4K-Auflösung und 55 Zoll Bildschirmdiagonale. Das Gerät wurde bei Amazon im vergangenen Monat über 1.000 Mal gekauft. Und der neue Angebotspreis wird da sicher noch für mehr Käufe sorgen.
Amazon haut 4K-Fernseher für 299 Euro raus
Der Black Friday ist zwar offiziell noch ein wenig hin, das hindert Amazon aber nicht daran, bereits jetzt schon für einige echte Schnäppchen zu sorgen. Eines der aktuellen Top-Angebote: Dieser 4K-Fernseher in 55 Zoll für nur noch 299 Euro.

Das bietet der 4K-Fernseher im Detail

Im Angebot für 299 Euro ist dabei der Hisense 55E6NT 4K-Fernseher. Dieser bietet eine große Bildschirmdiagonale von 55 Zoll bzw. 139 cm. Das reicht für die meisten Wohn- und Schlafzimmer locker aus. Auf dem Display erstrahlen Filme, Serien und Co. dann natürlich in 4K, also gestochen scharf. HDR, Dolby Vision und Bildoptimierungen wie Precision Colour sollen darüber hinaus für satte Kontraste und eine realistische Farbdarstellung sorgen. Leichte Abstriche muss man lediglich bei der Bildwiederholrate von 60 Hz machen, die fürs tägliche Fernsehen aber trotzdem absolut ausreicht.

Bei den Anschlüssen werden dir unter anderem drei HDMI-Stecker zur Verfügung gestellt. Ein Triple Tuner ist ebenfalls vorhanden und natürlich lässt sich der Smart-TV via LAN und WLAN mit dem Internet verbinden, wodurch du auf Streaming-Apps wie Netflix, Amazon Prime und Co. zugreifen kannst.

Jetzt für unter 300 Euro: So stark ist der Amazon-Preis

Wirklich beachtlich ist all das mit Blick auf den aktuellen Angebotspreis bei Amazon: Der Versandriese haut den 55 Zoll großen 4K-Fernseher jetzt für nur noch 299 Euro raus. Was bereits auf den ersten Blick wie ein gutes Schnäppchen klingt, ist es auch wirklich. Das zeigt der Preisverlauf:

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Wer derzeit also einen ziemlich großen 4K-Fernseher zum kleinen Preis sucht, macht hier einen guten Deal. Auch mit Blick auf den bevorstehenden Black Friday.

