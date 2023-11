MediaMarkt haut LG-Fernseher für unter 450 Euro raus

Wer auf der Suche nach einem hochwertigen 4K-TV zum kleinen Preis ist, sollte sich den Singles Day bei MediaMarkt nicht entgehen lassen. Hier werden verschiedene LG-Geräte nämlich mit Rabatten von bis zu 51 Prozent rausgehauen, was für einige spannende Schnäppchen sorgt. So kommst du beispielsweise für lediglich 429 Euro an einen 50 Zoll großen UHD-Fernseher der beliebten Marke. Wir stellen dir den Smart-TV genauer vor und zeigen dir außerdem, wie viel das Modell in anderen Größen kostet.

Starke Auflösung, 60 Hz und Co. – Das kann der 4K-TV von LG

Für nur 429 Euro (plus 29,90 Euro Versandkosten) bekommst du mit diesem 4K-TV ein äußerst preiswertes LG-Modell in 50 Zoll. Doch was wird dir hierbei überhaupt geboten? LG setzt bei dem UHD-Fernseher auf die NanoCell-Technologie, welche für starke Kontraste samt satter Farbwiedergabe und tiefen Schwarztönen sorgen soll. In Kombination mit der UHD-Auflösung und den gängigen HDR-Formaten wird dir so ein hervorragendes TV-Bild geboten. On top profitierst du auch noch von einigen AI-Funktionen, welche das Bild fortlaufend optimieren. Die Bildwiederholrate von 60 Hz sorgt zudem für flüssige Bilder und ist insbesondere fürs alltägliche Fernsehen vollkommen ausreichend.

Wie für Smart-TVs üblich, hast du auch diesen UHD-Fernseher im Nu via LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden. So greifst du dann auf die beliebten Streaming-Apps rund um Netflix sowie Prime Video zu und streamst deine Lieblingsinhalte. Zusätzlich stellt dir LG aber ebenso eine Vielzahl an Anschlüssen zur Verfügung: drei HDMI 2.0-Slots (mit eARC und LG SIMPLINK), zwei USB-Anschlüsse sowie ein optischer Audioausgang sollten für Spielekonsolen, Soundbars und Co. locker ausreichen. Ein CI+-Slot für HD-Karten sowie ein Triple Tuner sind ebenfalls vorhanden.

Insgesamt stellst du dir mit diesem 4K-TV von LG also hochwertige Technik in deine vier Wände. Dank der Bildschirmdiagonale von 50 Zoll sollte der Fernseher ebenfalls in so ziemlich jedes Wohn- oder Schlafzimmer passen. Und das Beste: MediaMarkt haut das LG-Gerät aktuell zum absoluten Sparpreis von 429 Euro raus! Zusammen mit den Speditionskosten in Höhe von 29,90 Euro landest du dann zwar knapp über der 450-Euro-Marke – ein tolles Schnäppchen machst du hiermit aber auf jeden Fall. Holst du den Fernseher bei einer Filiale ab, sparst du dir die Versandkosten.

Bis zu 86 Zoll: So viel kosten die LG-Riesen

Natürlich gibt’s das LG-Modell aber nicht nur in 50 Zoll. Auch die anderen Größen des UHD-Fernsehers sind aktuell im Angebot bei MediaMarkt zu haben. So kostet dich die 55-Zoll-Variante etwa 477 Euro, während der 4K-TV in 65 Zoll dank eines Rabatts von 50 Prozent jetzt nur noch 599 Euro kostet. Wer sich wirklich einen TV-Riesen in die Wohnung stellen möchte, sollte sich hingegen das Modell in 86 Zoll genauer anschauen. Warum sich diese Größe besonders lohnen kann, erfährst du in diesem Artikel.