86 Zoll-TV jetzt lächerlich günstig: Größer kann ein Fernseher fast nicht sein

In der frühen Black-Friday-Aktion von MediaMarkt ist es jetzt hingegen einigen LG-Fernsehern deutlich an den Preis-Kragen gegangen. Ein Gerät ragt dabei im wahrsten Sinne des Wortes heraus.

Größer geht’s nicht: 86-Zoll-Monster von LG

Die Rede ist vom Fernseher-Modell mit dem sperrigen Namen LG 86NANO756QA NanoCell TV. Der Fernseher kommt auf sage und schreibe 86 Zoll in der Bildschirmdiagonalen, sprich: Er misst von links unten nach rechts oben satte 2,18 Meter. Größer kann ein Fernseher kaum sein.

Technisch basiert er auf LGs optimierter LED-TV-Technologie „Nano Cell“. Bietet 4K-Auflösung und ist dank webOS mit Smart-TV-Funktionen versehen. Kurz gesagt: Alle Streaming-Apps laufen direkt auf dem Fernseher, du kannst ihn mit deinem Handy verbinden und ihn ins Smart Home eingliedern. Der 4K-TV ist ursprünglich 2022 erschienen und LG verspricht 8 Jahre lang Software-Updates. Bis 2030 wird die Software also mindestens auf Stand gehalten. Und auch danach ist der Fernseher natürlich noch funktionstüchtig.

Wer sich den LG-Fernseher in seinen Gaming-Palast stellen möchte, findet hier zwei HDMI-2.1-Slots vor und wird seine Lieblings-Games mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde (120 Hertz) super schnell erleben. Einen brachialen Ton gibt es bei solchen Flachbildfernsehern zum brachialen Bild eher weniger. Hier empfehlen wir dir, früher oder später mit einer Soundbar nachzuhelfen.

Ein teurer Spaß? Dieses Angebot ist wirklich gut

Der LG-Fernseher kommt natürlich über die Größe. Aber ein Blick auf die Daten zeigt auch, dass er sich technisch nicht verstecken muss und dank HDMI-2.1-Slots etwa auf technologischer Höhe ist. Das klingt an sich recht teuer, oder?

Bei MediaMarkt ist der TV in der frühen Black Friday-Aktion jetzt um 51 Prozent reduziert. Von weit über 2.000 Euro landet er so nun auf 1.299 Euro. Hinzu kommen noch Speditionskosten (29,90 Euro).

86-Zoll-Fernseher von LG im Angebot bei MediaMarkt

Der Preis ist aber echt heiß. Sowohl historisch als auch im Marktvergleich kommst du hier so günstig wie selten an einen derart großen Fernseher. Dieses spezifische Modell war zudem noch nie billiger zu haben, wie der Preisverlauf zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ein einziges günstigeres LG-Modell in dieser Größe ist uns aufgefallen. Bei Otto kommst du für ein paar Euro weniger an einen 86-Zöller, der dafür deutlich schwächer in den technischen Details dasteht. Hier bekommst du nur 60 Hz Bildwiederholrate und keinen HDMI-2.1-Standard.

Bei allen Preisvergleichen und tollen Features reden wir von Anschaffungskosten in – wenn auch knapper – vierstelliger Höhe. Dazu musst du hier noch schauen, ob der TV überhaupt bei dir reinpasst. Gediegener geht’s derweil auch: Ein kleineres Modell derselben Reihe mit 50 Zoll ist nämlich ebenfalls im Angebot – für nur rund 430 Euro.

Es geht sogar noch größer

Kleiner Funfact am Rande: Bei den 86 Zoll ist im kommerziellen TV-Bereich tatsächlich noch nicht Schluss. Samsung bietet sogar 98-Zoll-Fernseher an. Aber jenseits der 80-Zoll-Größen explodieren die Preise so richtig. Zwar gibt es hier 5.000 Euro Rabatt und sogar noch die Option auf 2.000 Euro Cashback. Auf der Rechnung stehen aber trotzdem stolze 10.000 Euro.