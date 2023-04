LG UHD-TV fast die Hälfte billiger: 55 Zoll für unter 400 Euro

Ein toller UHD-TV zum verhältnismäßig kleinen Preis – das bekommst du momentan bei Coolblue mit diesem LG-Fernseher (55UP75009LF) für nur noch 399 Euro. Von einer tollen Auflösung bis hin zu sinnvollen Funktionen wie 4K-Upscaling wird dir hier ein gutes Gesamtpaket geboten.

Für das Preisschild von 399 Euro bekommst du mit diesem UHD-TV von LG ein 55 Zoll großes Gerät. Der Fernseher punktet dabei vor allem mit seinem Quad Core 4K Prozessor, welcher für tolle Bilder mit satten Farben sorgt. Hierbei profitierst du auch von den HDR-Standards rund um HDR10 und HLG, die ein optimales Bild mit einem hohen Helligkeitsbereich garantieren. Dank des 4K-Upscalings erstrahlen dabei ältere Serien und Filme ebenfalls in neuem Glanz. Einzig die Bildwiederholfrequenz von 50 Hz könnte manch einem ein Dorn im Auge sein. Dadurch können schnelle Bewegungen – etwa beim Gaming – nämlich unscharf wirken.

Dafür kann sich die Navigation des Fernsehers sehen lassen. Neben der Fernbedienung lässt sich das Gerät nämlich auf Wunsch auch via Google Assistant oder Alexa steuern. Zudem kannst du dein Handy via Bluetooth mit dem UHD-TV verbinden. Für Apple-Geräte steht außerdem Airplay zur Verfügung. Bei den Anschlüssen setzt LG unter anderem auf zwei HDMI 2.0-Stecker (ARC und eARC) sowie einen USB-Slot und einen digitalen optischen Anschluss. Auch ein CI+-Modul und ein Triple Tuner sind vorhanden. Mit dem Internet verbindest du den 4K-TV wie gewohnt via LAN oder WLAN und greifst so auf die beliebten Streamingdienste wie Netflix oder Disney+ zu.

Anstelle vom UVP von 769 Euro zahlst du für den 4K-Fernseher bei Coolblue jetzt nur noch 399 Euro (plus Versandkosten ab 25 Euro). Dieser Preis kann sich sehen lassen und ist im Netz momentan ungeschlagen: Bei anderen Anbietern zahlst du nämlich knapp 500 Euro oder mehr für den UHD-TV.