Keine 300 Euro: Aldi verkauft Notebook zum Schleuderpreis

Bei Aldi jagt derzeit ein Computer-Schnäppchen das nächste. Von attraktiven Notebook-Angeboten für unter 1.000 Euro hatten wir dir vor wenigen Tagen schon berichtet. Jetzt kommt noch ein interessantes Schnäppchen für alle Schüler und Studenten dazu. Denn für unter 300 Euro kannst du im Onlineshop von Aldi jetzt den Medion Laptop E15223 (MD62644) kaufen, der vorwiegend für digitale Schreib- und Excel-Arbeiten gut geeignet ist. Aber auch fürs mobile Arbeiten oder als Unterhaltungskünstler, wenn du über den Rechner deine Lieblings-Filme und -Serien streamen möchtest, macht der Laptop eine gute Figur.

Aldi verkauft Einsteiger-Notebook für unter 300 Euro

Das Notebook mit 15,6 Zoll großem Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel) basiert auf Windows 11 Home im S-Modus. Hinsichtlich der Hardware sind ein Intel N100 Prozessor (vier Kerne, bis zu 3,4 GHz Taktfrequenz), 4 GB Arbeitsspeicher (RAM / LPDDR5) und 128 GB Flash-Speicher verbaut. Dazu gesellen sich zwei Lautsprecher, eine Full-HD-Webcam mit Mikrofon und ein Akku, der laut Medion eine Nutzungszeit von bis zu acht Stunden ermöglicht. Auch an WLAN, Bluetooth 5.1 und vier USB-Anschlüssen fehlt es nicht. Ferner sind ein HDMI-Port und ein Kartenleser für microSD-Karten nutzbar. Trotz des günstigen Preises ist sogar eine vollständige Tastatur inklusive Nummernpad nutzbar.

Medion Laptop E15223 (MD62644)

Bei Bedarf auch per zinsfreier Ratenzahlung zu haben

Aldi bietet das 1,6 Kilogramm leichte Einsteiger-Notebook, das auch für manchen Berufspendler eine interessante Neuanschaffung für die Nutzung in der Bahn sein könnte, ab sofort und solange der Vorrat reicht, für 299 Euro an. Einmalig kommen 5,95 Euro für den Versand zu dir nach Hause dazu. Den fälligen Gesamtpreis in Höhe von knapp 306 Euro kannst du bei Bedarf auch in drei zinsfreien Raten á 101,65 Euro über den Zahlungsdienstleister Klarna bezahlen. Sonst sind aber auch Paypal und Kreditkarte (Visa / Mastercard) als Zahlungsmittel möglich.

Medion und Aldi gewähren auf das Einsteiger-Notebook drei Jahre Garantie. Kostenlos erhältst du übrigens ein Jahresabo für Microsoft 365 und drei Monate einen Xbox Game Pass Ultimate dazu. Vor allem das Software-Abo rund um Word, Excel und dem 1 TB großen OneDrive Cloud Speicher ist dabei ein hervorragendes Extra.

